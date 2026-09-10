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Ростех поставит более 80 самолетов Ил-114-300 в Индию

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» планирует поставить индийским авиакомпаниям 85 самолетов Ил-114-300 в рамках соглашения, заключенного на выставке «Иннопром. Индия». Об этом корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Авиаперевозчик Pinnacle Air намерен приобрести 50 самолетов, а Sleek Aviation – 35. Для второй компании также планируется создать учебный центр с полнопилотажным тренажером. Контракты стороны рассчитывают заключить до конца 2026 г. В дальнейшем они могут перейти к индустриальному партнерству, включая локализацию производства и сервисного обслуживания самолетов в Индии. Поставки Ил-114-300 предполагается увязать с индийской программой UDAN по развитию региональных авиаперевозок.

Ил-114-300 – полностью российский турбиновинтный самолет для региональных перевозов. Сертификат типа он получил в июне 2026 г., серийное производство развернуто.

3 сентября первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) оценивает потенциальный заказ со стороны индийских авиакомпаний от 100 до 200 самолетов. «Сейчас идет активное обсуждение с индийскими партнерами потенциальных поставок и локализации производства Sukhoi Superjet и Ил-114», – подчеркнул он.

Также 3 сентября ОАК сообщила, что планирует поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 ед. в год к 2031 г. По оценке корпорации, потребность в региональных самолетах будет «гораздо больше» после возобновления работы закрытых аэропортов юга и центральной части России.

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