Ростех поставит более 80 самолетов Ил-114-300 в Индию

Авиаперевозчик Pinnacle Air намерен приобрести 50 самолетов, а Sleek Aviation – 35. Для второй компании также планируется создать учебный центр с полнопилотажным тренажером. Контракты стороны рассчитывают заключить до конца 2026 г. В дальнейшем они могут перейти к индустриальному партнерству, включая локализацию производства и сервисного обслуживания самолетов в Индии. Поставки Ил-114-300 предполагается увязать с индийской программой UDAN по развитию региональных авиаперевозок.