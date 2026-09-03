Ведяхин: ОАК оценивает потенциальный заказ из Индии на 100–200 самолетов
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) оценивает потенциальный заказ со стороны индийских авиакомпаний от 100 до 200 самолетов, рассказал в интервью ТАСС первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Сейчас идет активное обсуждение с индийскими партнерами потенциальных поставок и локализации производства Sukhoi Superjet и Ил-114. И, соответственно, планируется продвижение на индийском рынке МС-21», – рассказал он.
Ведяхин отметил, что «Сбер» планирует активно поддерживать развитие российской гражданской авиации.
2 сентября управляющий директор компании Даниил Бренерман заявил, что компания «Ил» (входит в ОАК) планирует поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 ед. в год к 2031 г. Такой прогноз он назвал консервативным. По оценке Бренермана, потребность в региональных самолетах будет «гораздо больше» после возобновления работы закрытых аэропортов юга и центральной части России.
28 января ОАК и индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics (HAL) подписали договор о совместной деятельности в области производства самолета Superjet 100 (SJ-100) на территории Индии. В ОАК отметили, что подписание документа стало важным шагом к заключению генерального соглашения, которое определит дорожную карту, сроки, финансовые условия и обязанности сторон.