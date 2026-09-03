Ведяхин: ОАК оценивает потенциальный заказ из Индии на 100–200 самолетов

2 сентября управляющий директор компании Даниил Бренерман заявил, что компания «Ил» (входит в ОАК) планирует поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 ед. в год к 2031 г. Такой прогноз он назвал консервативным. По оценке Бренермана, потребность в региональных самолетах будет «гораздо больше» после возобновления работы закрытых аэропортов юга и центральной части России.