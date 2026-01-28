ОАК и HAL подписали договор о производстве SJ-100 в Индии

В начале декабря 2025 г. глава ОАК Вадим Бадеха сообщал, что корпорация и HAL работают над организацией производства в Индии гражданского пассажирского самолета SSJ. По его словам, проект создает новые возможности для промышленности России и Индии. Перед корпорациями стоит задача освоить на индийских предприятиях производство компонентов, агрегатов и систем самолетов, а также поставлять их на российский конвейер. Это позволит расширить кооперацию сторон и снизить стоимость воздушных судов.