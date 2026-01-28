Газета
Главная / Бизнес /

ОАК и HAL подписали договор о производстве SJ-100 в Индии

Ведомости

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics (HAL) подписали договор о совместной деятельности в области производства самолета Superjet 100 (SJ-100) на территории Индии. Церемония состоялась на международной авиавыставке Wings India.

Соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества: HAL окажет содействие в сертификации и валидации типа Superjet в Индии, а также получит лицензию на производство и продажу самолета, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и техобслуживания. ОАК, в свою очередь, поможет HAL в организации и модернизации производственных мощностей для выпуска SJ-100 через консультации, проектные услуги и привлечение специалистов.

В ОАК отметили, что подписание документа стало важным шагом к заключению генерального соглашения, которое определит дорожную карту, сроки, финансовые условия и распределение обязанностей сторон.

На выставке Wings India ОАК при поддержке Минпромторга России и торгового представительства РФ в Индии впервые представила миру два полностью российских самолета: импортозамещенный SJ-100 и новейший турбовинтовой Ил-114-300.

В начале декабря 2025 г. глава ОАК Вадим Бадеха сообщал, что корпорация и HAL работают над организацией производства в Индии гражданского пассажирского самолета SSJ. По его словам, проект создает новые возможности для промышленности России и Индии. Перед корпорациями стоит задача освоить на индийских предприятиях производство компонентов, агрегатов и систем самолетов, а также поставлять их на российский конвейер. Это позволит расширить кооперацию сторон и снизить стоимость воздушных судов.

