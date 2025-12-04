ОАК и HAL работают над организацией производства самолета SSJ в Индии

После введения санкций против РФ в 2022 г. выпуск гражданских самолетов в стране был практически приостановлен. «Ростех» сообщал, что над разработкой импортозамещенной версии – SJ-100 – работает более 20 000 российских компаний и для замены французского мотора был разработан отечественный двигатель ПД-8. Первый SJ-100, построенный по серийным технологиям, совершил первый полет в сентябре 2025 г. Самолет оснащен российскими системами и агрегатами. Его сертификация завершится в 2026 г.