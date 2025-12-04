ОАК и HAL работают над организацией производства самолета SSJ в Индии
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) работают над организацией производства в Индии гражданского пассажирского самолета SSJ. Об этом заявил глава корпорации Вадим Бадеха на полях Российско-индийского бизнес-форума, передает ТАСС.
Бадеха уточнил, что проект создает новые возможности для промышленности России и Индии. Корпорации ставят перед собой задачу не только освоить на индийских предприятиях производство компонентов, агрегатов и систем самолетов, но и поставлять их на российский конвейер. Это даст возможность расширить кооперацию сторон и снизить стоимость воздушных судов.
28 октября ОАК и HAL подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по выпуску российских гражданских самолетов SJ-100. В рамках соглашения индийская госкорпорация получит право на производство среднемагистрального узкофюзеляжного SJ-100 для внутренних заказчиков. Для нее это будет первый современный проект по выпуску гражданских самолетов внутри страны. До этого HAL производила только британские турбовинтовые самолеты Avro HS-748 – с 1961 по 1988 г.
После введения санкций против РФ в 2022 г. выпуск гражданских самолетов в стране был практически приостановлен. «Ростех» сообщал, что над разработкой импортозамещенной версии – SJ-100 – работает более 20 000 российских компаний и для замены французского мотора был разработан отечественный двигатель ПД-8. Первый SJ-100, построенный по серийным технологиям, совершил первый полет в сентябре 2025 г. Самолет оснащен российскими системами и агрегатами. Его сертификация завершится в 2026 г.