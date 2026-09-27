Малый бизнес пожаловался в КС на расходы по обустройству съездов с трасс

Управляющий партнер юридической компании «ШАГИ», член Ассоциации юристов России Андрей Шарков оценивает шансы заявителя на признание норм неконституционными как низкие. Закон связывает расходы на съезд с работой придорожного объекта и безопасностью движения. Даже если строительство обойдется дороже самого трактира, это само по себе не делает закон неконституционным, говорит он. КС проверяет правовую норму, а не стоимость работ в конкретном случае. К тому же суд уже рассматривал похожую жалобу и не признал нарушением возложение таких расходов на предпринимателя, добавил Шарков («Определение КС от 27 февраля 2024 г. № 542-О по жалобе предпринимателя Н. Михальченко»).