Малый бизнес пожаловался в КС на расходы по обустройству съездов с трасс

Малый бизнес пожаловался в КС на расходы по обустройству съездов с трассЖалоба связана с требованием к придорожному кафе потратить около 20 млн рублей на оборудование
В Конституционный суд РФ с жалобой обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. Он просит признать неконституционными положения ч. 6, 10 и 13 ст. 22 закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», регулирующие требования к объектам дорожного сервиса, которые расположены вдоль федеральных трасс. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы.
Ярославский бизнес-омбудсмен направил жалобу в КС в интересах предпринимателя Е. Уваровой-Корягиной из Переславля-Залесского. Она владеет объектом дорожного сервиса (ОДС) – трактиром «На Яхроме» на трассе М-8 «Холмогоры» в с. Новое Ярославской области.
Уварова-Корягина в 2022 г. получила от ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» (ФКУ УПРДОР «Холмогоры») требование по демонтажу примыкания к автодороге общего пользования М-8 за свой счет на основании перечисленных положений закона об автодорогах. По мнению оператора магистрали, предприниматель ненадлежащим образом оборудовал примыкания своего объекта к дороге: не обустроил переходно-скоростные полосы и не установил стационарное освещение. По подсчетам Уваровой-Корягиной, работы по обустройству примыкания составляют около 20 млн руб. при кадастровой стоимости трактира в 7,9 млн руб. Площадь придорожного кафе составляет 490 кв. м.
Впоследствии ФКУ УПРДОР «Холмогоры» самостоятельно произвело демонтаж примыкания, в результате чего предприниматель лишилась единственного источника дохода, так как автомобили больше не могут заехать в трактир.
Суды установили отсутствие оснований для признания требования ФКУ УПРДОР «Холмогоры» незаконным. Согласно частям 6 и 10 ст. 22 закона об автодорогах, ОДС должны быть оборудованы стоянками, а также подъездами, съездами и примыканиями для доступа к ним с автомобильной дороги. При этом владелец объекта дорожного сервиса за свой счет обязан заниматься строительством, содержанием и капремонтом перечисленной инфраструктуры.
Суды пришли к выводу, что, несмотря на наличие публичного интереса, владелец трактира должен за свой счет выполнить работы в соответствии с ч. 6 и 10 ст. 22 закона об автодорогах. Тогда как ч. 13 ст. 22 того же закона, которая освобождает от данной обязанности стационарные торговые объекты площадью менее 10 000 кв. м, к нему не применима.
Эти требования, по мнению заявителя, создают для малого бизнеса несоразмерные финансовые расходы и ограничивают возможность использовать принадлежащее ему имущество для предпринимательской деятельности. В жалобе также отмечается, что владельцы объектов дорожного сервиса оказываются в менее благоприятном положении по сравнению с владельцами стационарных торговых объектов, присоединенных к автодорогам. В своей жалобе бизнес-омбудсмен отмечает массовость проблемы неисполнения владельцами ОДС требований ч. 10 ст. 22 закона об автодорогах в других регионах. В подтверждение он приводит данные из ответов на запросы, адресованные другим управлениям автомобильной магистрали.
Например, по данным ФКУ УПРДОР «Прибайкалье», из 134 ОДС только 57 (42%) смогли выполнить требования закона, а трасса Р-258 «Байкал» обеспечена ОДС лишь на 10%. По информации ФКУ УПРДОР «Прикамье», из 249 ОДС только 48 (19%) смогли выполнить требования закона. В трех случаях объекты дорожного сервиса прекратили свою работу, говорится в жалобе.
Управляющий партнер юридической компании «ШАГИ», член Ассоциации юристов России Андрей Шарков оценивает шансы заявителя на признание норм неконституционными как низкие. Закон связывает расходы на съезд с работой придорожного объекта и безопасностью движения. Даже если строительство обойдется дороже самого трактира, это само по себе не делает закон неконституционным, говорит он. КС проверяет правовую норму, а не стоимость работ в конкретном случае. К тому же суд уже рассматривал похожую жалобу и не признал нарушением возложение таких расходов на предпринимателя, добавил Шарков («Определение КС от 27 февраля 2024 г. № 542-О по жалобе предпринимателя Н. Михальченко»).
Сам размер затрат не делает нормы неконституционными, но ставит вопрос о сохранении баланса между публичными интересами и интересами малого бизнеса, добавляет исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов. По его мнению, публичные интересы не должны полностью перекладываться на частный капитал, особенно в текущей экономико-политической ситуации, когда обязательства, превышающие стоимость самого объекта, просто уничтожат микропредприятие.
Главный аргумент заявителя, по словам Шаркова, – разная нагрузка на небольшое кафе и магазин при сопоставимом движении автомобилей. Если КС сочтет это различие необоснованным, он может уточнить, как применять закон, чтобы исключить чрезмерные требования, считает Шарков. Не исключено, что суд укажет законодателю на необходимость дифференцировать норму под различные экономические факторы, говорит Семенов. При этом Шарков не ожидает полной отмены обязанности обеспечить безопасный съезд.