Конституционный суд уточнил порядок прекращения дел по срокам давности

Конституционный суд уточнил порядок прекращения дел по срокам давностиПотерпевшие смогут добиваться возмещения ущерба, даже если уголовное преследование уже невозможно
Конституционный суд (КС) разъяснил, как должны применяться нормы Уголовно-процессуального кодекса при прекращении уголовных дел в связи с истечением сроков давности, если лицо, совершившее преступление, так и не было установлено.
Соответствующее постановление КС было оглашено 22 июля по жалобе жителя Владивостока Владимира Петрова.
Поводом для обращения стало уголовное дело о мошенничестве, возбужденное после того, как в 2014 г. у Петрова путем обмана были похищены денежные средства. Несмотря на проведенное расследование, виновного установить не удалось. В 2022 г. следователь прекратил уголовное дело в отношении неустановленного лица в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Потерпевший Петров обжаловал это решение. В августе 2024 г. районный суд признал прекращение дела незаконным, отметив, что прекратить уголовное преследование по данному основанию можно лишь в отношении конкретного лица и с его согласия. В апелляции это решение утвердили, согласившись с этой позицией. Но впоследствии тот же суд отказал руководителю следственного органа в возобновлении расследования, сославшись на прямой запрет закона возобновлять производство после истечения сроков давности. Эту позицию поддержали вышестоящие инстанции, включая Верховный суд.
В жалобе в КС Петров утверждал, что действующее регулирование нарушает его право на судебную защиту, поскольку не позволяет отменить незаконное постановление о прекращении уголовного дела, даже если суд уже признал его незаконным.
КС не согласился с этими доводами и признал оспариваемые нормы соответствующими Конституции. Вместе с тем суд подробно разъяснил механизм их применения. Потерпевший вправе обжаловать прекращение дела, если считает, что срок давности был исчислен неправильно либо вообще не подлежал применению, напомнили в судебной инстанции.
При этом прекращение уголовного дела в отношении неустановленного лица не требует чьего-либо согласия, поскольку права конкретного подозреваемого таким решением не затрагиваются, следует из постановления. Вместе с тем потерпевший сохраняет возможность добиваться возмещения ущерба в гражданском порядке.
Но в случаях, когда предполагаемый преступник будет установлен уже после прекращения уголовного дела, ранее вынесенное постановление может быть пересмотрено. КС указал, что уголовное преследование уже невозможно из-за истечения сроков давности. Вместе с тем следственные органы вправе провести проверку причастности такого лица в порядке, аналогичном доследственной проверке. Если причастность подтвердится, постановление о прекращении дела должно быть отменено и заменено новым – уже в отношении конкретного лица. Это позволит потерпевшему использовать такое решение для защиты своих имущественных интересов в гражданском судопроизводстве, а самому гражданину – защищать честь и доброе имя, возражая против прекращения преследования по нереабилитирующему основанию.
Дело Петрова будет пересмотрено с учетом сформулированных правовых позиций.
«Решение КС считаю абсолютно логичным, поскольку оно поставило точку в вопросах неопределенности», – говорит партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб.
Следователи теперь получили возможность прекращать уголовные дела за истечением сроков давности без участия лиц и хранить их в архивах в рамках разумных сроков, пояснила она. Согласно приказу Судебного департамента при Верховном суде от декабря 2022 г., срок хранения, например, материалов уголовных дел по тяжким преступлениям составляет 10 лет. При этом этот срок хранения предоставляется потерпевшему для восстановления своих прав и возможности взыскать причиненный преступлением ущерб как с потенциального обвиняемого, если он все-таки будет установлен за пределами сроков давности, так и с иных лиц, причастных к преступлению, объяснила адвокат. По сути, резюмирует Голуб, КС указал на необходимость баланса, то есть на возможность восстановить свои права для одних и на отсутствие необходимости находиться бесконечно под «дамокловым мечом» для других.