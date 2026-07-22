Конституционный суд уточнил порядок прекращения дел по срокам давности

Следователи теперь получили возможность прекращать уголовные дела за истечением сроков давности без участия лиц и хранить их в архивах в рамках разумных сроков, пояснила она. Согласно приказу Судебного департамента при Верховном суде от декабря 2022 г., срок хранения, например, материалов уголовных дел по тяжким преступлениям составляет 10 лет. При этом этот срок хранения предоставляется потерпевшему для восстановления своих прав и возможности взыскать причиненный преступлением ущерб как с потенциального обвиняемого, если он все-таки будет установлен за пределами сроков давности, так и с иных лиц, причастных к преступлению, объяснила адвокат. По сути, резюмирует Голуб, КС указал на необходимость баланса, то есть на возможность восстановить свои права для одних и на отсутствие необходимости находиться бесконечно под «дамокловым мечом» для других.