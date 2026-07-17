КС разрешил добиваться лишения родительских прав осужденного за насилие

В целом очень хорошо, что КС встал на сторону центра, прокомментировала «Ведомостям» глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия и соавтор жалобы Мари Давтян. Это несправедливо ни с человеческой, ни с юридической точки зрения, что люди, достигшие 18 лет, не смогут, не могли лишать родительских прав своих родителей, которые совершили преступления против них, отметила она. «Дела о сексуализированном насилии очень часто расследуются много-много лет, как было и в этом деле, которое мы вели с самого начала. И нередко дети, которые подвергаются сексуализированному насилию, обратиться за помощью решаются только в подростковом возрасте или даже уже достигнув 18», – объяснила Давтян.