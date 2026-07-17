КС разрешил добиваться лишения родительских прав осужденного за насилие

КС разрешил добиваться лишения родительских прав осужденного за насилиеСохранение правовой связи затрагивает достоинство потерпевшего, указал суд
Конституционный суд (КС) разрешил совершеннолетним гражданам требовать лишения родительских прав отца или матери, совершивших против них преступление сексуального характера, когда они были детьми. Отказ в рассмотрении такого иска только из-за достижения потерпевшим совершеннолетия нарушает его права, следует из постановления суда от 16 июля.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба гражданки Узбекистана. В июне 2023 г. ее отца приговорили к 14 годам и шести месяцам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности, совершенные в отношении заявительницы и ее несовершеннолетней сестры.
Впоследствии по иску матери осужденного лишили родительских прав в отношении трех младших несовершеннолетних детей – дочери и двух сыновей. Но рассматривать аналогичное требование самой заявительницы суд отказался. К моменту подачи иска она уже достигла совершеннолетия, а действующее семейное законодательство не предусматривает возможности лишить родительских прав в отношении взрослого ребенка.
В жалобе в КС заявительница оспорила положения ст. 54, 61 и 69 Семейного кодекса. Они закрепляют право ребенка жить и воспитываться в семье, устанавливают равенство прав и обязанностей родителей, а также определяют основания для лишения родительских прав. КС признал оспариваемые нормы не противоречащими Конституции, но дал им новое истолкование.
Эти положения не должны мешать судам рассматривать и удовлетворять иски совершеннолетних граждан, если родитель ранее совершил преступление против их половой неприкосновенности. Как напомнил КС, лишение родительских прав является крайней мерой ответственности. Она применяется при виновном противоправном поведении родителей, когда защитить права и интересы ребенка другим способом невозможно. По общему правилу этот механизм предназначен именно для защиты несовершеннолетних.
Но существующие в законодательстве способы ограничить отдельные права недобросовестного родителя, в частности в наследственных отношениях, не обеспечивают потерпевшему полноценной защиты, указал суд. Они лишь позволяют добиться некоторых последствий, схожих с лишением родительских прав, но не прекращают правовую связь между родителем и ребенком.
«Сохранение правовой связи лица с этим родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших», – говорится в постановлении. В подобных исключительных обстоятельствах биологическое родство не может предопределять сохранение прав и обязанностей родителя по отношению к уже взрослому ребенку, подчеркнул КС.
Предложенное судом толкование должно применяться до тех пор, пока законодательство не предусматривает другого механизма, позволяющего полностью прекратить правовую связь между совершеннолетним потерпевшим и родителем, совершившим против него преступление. Федеральный законодатель вправе разработать отдельный порядок для таких случаев, обеспечивающий комплексную защиту прав пострадавших.
Дело заявительницы подлежит пересмотру.
В целом очень хорошо, что КС встал на сторону центра, прокомментировала «Ведомостям» глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия и соавтор жалобы Мари Давтян. Это несправедливо ни с человеческой, ни с юридической точки зрения, что люди, достигшие 18 лет, не смогут, не могли лишать родительских прав своих родителей, которые совершили преступления против них, отметила она. «Дела о сексуализированном насилии очень часто расследуются много-много лет, как было и в этом деле, которое мы вели с самого начала. И нередко дети, которые подвергаются сексуализированному насилию, обратиться за помощью решаются только в подростковом возрасте или даже уже достигнув 18», – объяснила Давтян.
Давтян надеется, что суды встанут на их сторону и будут принимать такие исковые заявления и лишать родителей родительских прав.
«Совершеннолетие не отменяет пережитого насилия и не делает нормальной ситуацию, когда человек продолжает оставаться сыном или дочерью своего насильника с точки зрения закона», – отметила депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»).
По словам адвоката Майи Шевцовой, до настоящего времени практика была практически единообразной. Суды не рассматривали подобные требования по существу, поскольку исходили из того, что после достижения ребенком совершеннолетия лишение родительских прав невозможно. Теперь суды обязаны будут рассматривать такие требования по существу, отметила она. При этом Шевцова не ожидает большого количества подобных дел: КС сформулировал очень узкое исключение, которое касается лишь особых случаев, которых не так много.