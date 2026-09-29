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Еврокомиссия отказалась выделить Украине $250 млн на поддержку фермеров

Анна Суслова

Еврокомиссия отказалась выделить Украине $250 млн на поддержку фермеров, заявил в интервью Bloomberg министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Это более или менее даст нам возможность продержаться до Нового года. Но сейчас нам уже нужно думать о том, что будет весной после Нового года, потому что ситуация остается критической», – сказал он.

Высоцкий добавил, что ранее Киев обращался к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит для украинских фермеров и создать механизм поддержки их ликвидности. При этом министр отметил, что у страны было достаточно средств для кредитования.

Высоцкий также сообщил, что в августе Украина просила Евросоюз (ЕС) увеличить квоты для биоэтанола и сахара на следующий год. Он подчеркнул, что данные меры помогут стране нарастить экспорт и попробовать увеличить квоты и на другую продукцию.

Также министр сказал, что вопрос об экспорте зерна не решится в ближайшие несколько месяцев, и призвал ожидать «критической ситуации».

14 сентября Высоцкий заявил, что Украина рассматривает вариант хранения продовольствия на складах за рубежом. Также Киев прорабатывает возможность налаживания контактов B2B с владельцами зарубежных складов. Разместить украинскую продукцию могут на складах в Евросоюзе и Молдавии.

27 августа министерство финансов Украины заявило, что государственный долг страны на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), что стало историческим максимумом. Внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд).

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