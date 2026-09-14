Украина хочет разместить продовольствие на зарубежных складах
Украина рассматривает вариант хранения продовольствия на складах за рубежом, заявил в интервью «РБК-Украина» министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.
«Рассматривается возможность хранения продуктов за пределами Украины, но вблизи границы, чтобы при необходимости можно было оперативно доставлять необходимые партии к местам потребления», – сказал он.
Высоцкий отметил, что прорабатывается возможность налаживания контактов B2B c владельцами складов за рубежом. Сейчас министерство анализирует, нужны ли изменения в законодательстве Украины или партнеров. Разместить украинскую продукцию могут склады в Евросоюзе и в Молдавии.
Как подчеркнул министр, сейчас на Украине нет дефицита продовольствия, но компании, доставляющие его, определяют объемы потребления в точках реализации и уменьшают размер поставок.
Такие решения, по словам Высоцкого, приняты в результате наращивания мощи атак ВС РФ.
В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала отвечать на атаки Киева по объектам логистики в России и наносит ущерб экономической мощности и сельскому хозяйству Украины, доведя ее систему до критического уровня.
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к поиску компромисса с Россией в вопросах ударов по энергетике и объектам по экспорту зерна.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта состоится в недалеком будущем.