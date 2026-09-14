Украина хочет разместить продовольствие на зарубежных складах

Высоцкий отметил, что прорабатывается возможность налаживания контактов B2B c владельцами складов за рубежом. Сейчас министерство анализирует, нужны ли изменения в законодательстве Украины или партнеров. Разместить украинскую продукцию могут склады в Евросоюзе и в Молдавии.