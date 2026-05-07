UniCredit объявил о продаже части российских активов
Итальянский банк UniCredit подписал необязывающее предварительное соглашение о продаже части российской дочерней компании (АО «Банк»). Покупателем выступит частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.
Согласно заявлению UniCredit, сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, тогда как оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору из ОАЭ. В компании подчеркнули, что соглашение ускоряет переориентацию деятельности UniCredit в России в основном на международные платежи преимущественно в евро и долларах США для западных и российских корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями.
В UniCredit также сообщили, что совокупное влияние сделки на прибыль и убытки может составить от 3 млрд до 3,3 млрд евро. В эту сумму включены валютные резервы объемом от 1,6 млрд до 1,8 млрд евро, отражаемые в отчетности как неденежная статья.
Завершение сделки ожидается в первой половине 2027 г. после подписания обязательных документов и получения разрешений регулирующих органов. В кредитной организации подчеркнули, что соглашение не повлияет на распределение прибыли среди акционеров и не изменит финансовые ориентиры программы UniCredit Unlimited на 2028–2030 гг.
10 апреля UniCredit не планировал ликвидировать свой бизнес в России или отказываться от банковской лицензии дочерней структуры. Глава итальянского банка Андреа Орчел ранее подчеркивал, что кредитная организация не будет выходить с российского рынка себе в убыток, чтобы не наносить ущерб акционерам. При этом на фоне требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) сократить присутствие в России UniCredit постепенно снижает масштабы деятельности в стране.
О том, что UniCredit отказался от планов по продаже Юникредитбанка и рассматривает вариант полной ликвидации бизнеса в России со сдачей лицензии, ранее писал «Коммерсантъ».