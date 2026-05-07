UniCredit объявил о продаже части российских активов

Согласно заявлению UniCredit, сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, тогда как оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору из ОАЭ. В компании подчеркнули, что соглашение ускоряет переориентацию деятельности UniCredit в России в основном на международные платежи преимущественно в евро и долларах США для западных и российских корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями.