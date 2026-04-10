Банк UniCredit опроверг слухи о ликвидации бизнеса в РФ

Ведомости

Итальянский банк UniCredit не планирует ликвидировать свой бизнес в России или отказываться от банковской лицензии местной дочерней структуры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Стратегия в отношении операций в России не изменилась и остается такой, как мы последовательно сообщали рынку», – говорится в заявлении представителя банка.

Глава UniCredit Андреа Орчел ранее подчеркивал, что банк не будет выходить с российского рынка себе в убыток, чтобы не наносить ущерб акционерам.

При этом на фоне требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) сократить присутствие в России UniCredit постепенно снижает масштабы деятельности в стране. После того как правительство Италии использовало российский фактор для влияния на одну из сделок внутри страны, банк отказался от судебного оспаривания требований ЕЦБ и ускорил процесс сокращения бизнеса.

В UniCredit отметили, что текущие операции в России представляют собой «небольшую и сфокусированную структуру», ориентированную на обслуживание международных компаний, в том числе проведение платежей в евро и долларах, и поддержание связей с западными рынками.

Ранее 10 апреля «Коммерсантъ» писал, что UniCredit отказалась от планов по продаже Юникредитбанка и рассматривает вариант полной ликвидации бизнеса в России со сдачей лицензии.

