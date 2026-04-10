UniCredit рассматривает ликвидацию Юникредитбанка в России
Итальянская группа UniCredit отказалась от планов по продаже Юникредитбанка и рассматривает вариант полной ликвидации бизнеса в России со сдачей лицензии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами группы и близкие к финансовой организации.
В феврале 2025 г. генеральный директор UniCredit Андреа Орсель говорил об интересе к Юникредитбанку от стран, не вводивших антироссийские санкции. В мае Il Messaggero писала, что компании из ОАЭ Asas Capital, Mada Capital и Inweasta предложили казначейству Италии купить с дисконтом российские «дочки» группы. Собеседники издания, знакомые с ситуацией, заявили, что сейчас переговоры не ведутcя.
Юникредитбанк активно распродает кредитные портфели и сокращает штат. За последний год число сотрудников снизилось почти на 40%, а кредитный портфель уменьшился вдвое. Основная причина отказа от продажи финансовой организации связана с экономической невыгодностью сделки. При прямой продаже акционеры из недружественных стран могут рассчитывать только на 5% от капитала банка после вычета обязательного дисконта в 60% и взноса в бюджет в размере 35%.
28 февраля 2026 г. Reuters сообщил, что UniCredit в январе отозвал апелляцию, поданную в Европейский суд общей юрисдикции, против требования ЕЦБ сократить деятельность в России. В апреле 2023 г. ЕЦБ официально предупредил UniCredit о рисках, связанных с РФ, а через год потребовал сократить деятельность в стране. Банк просил приостановить действие предписания регулятора, но суд ЕС отклонил запрос. С тех пор UniCredit уменьшает присутствие в России.
На момент начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. UniCredit входил в число 15 крупнейших банков России. Орсель отказывается покидать страну с убытком. В финансовом отчете за 2025 г. банк объявил, что взаимодействие с ЕЦБ привело к сокращению российских операций в рамках выполнения его требований. Кредитный портфель российского подразделения снизился вдвое до 600 млн евро, но чистая прибыль выросла до 814 млн евро с 577 млн евро годом ранее.