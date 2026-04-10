UniCredit рассматривает ликвидацию Юникредитбанка в России

Юникредитбанк активно распродает кредитные портфели и сокращает штат. За последний год число сотрудников снизилось почти на 40%, а кредитный портфель уменьшился вдвое. Основная причина отказа от продажи финансовой организации связана с экономической невыгодностью сделки. При прямой продаже акционеры из недружественных стран могут рассчитывать только на 5% от капитала банка после вычета обязательного дисконта в 60% и взноса в бюджет в размере 35%.