UniCredit отозвал иск к ЕЦБ в Европейском суде по требованию о выходе из России
Итальянский банк UniCredit в январе отозвал апелляцию, поданную в Европейский суд общей юрисдикции, против требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) сократить деятельность в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы, которые были обнародованы только сейчас.
ЕЦБ официально предупредил UniCredit о рисках, связанных с Россией, в апреле 2023 г., а год спустя потребовал сократить деятельность в стране. Банк просил приостановить действие предписания регулятора, но суд ЕС отклонил запрос в ноябре 2024 г. С тех пор UniCredit уменьшает присутствие в РФ, в том числе под давлением со стороны правительства Италии.
На момент начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. UniCredit входил в число 15 крупнейших банков России. Генеральный директор Андреа Орсель отказывается покидать страну с убытком, отмечает агентство. В финансовом отчете за 2025 г. банк сообщил, что продолжение взаимодействия с ЕЦБ привело к сокращению российских операций в рамках выполнения требований регулятора. Кредитный портфель российского подразделения был уменьшен вдвое – до 600 млн евро, однако чистая прибыль выросла до 814 млн евро с 577 млн в 2024 г.
В декабре 2025 г. стало известно, что Unicredit Group начала активное сокращение бизнеса в России, продав практически весь портфель долгосрочных контрактов «Юникредит-лизинга» российской компании «ПР-лизинг».