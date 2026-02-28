UniCredit отозвал иск к ЕЦБ в Европейском суде по требованию о выходе из России

На момент начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. UniCredit входил в число 15 крупнейших банков России. Генеральный директор Андреа Орсель отказывается покидать страну с убытком, отмечает агентство. В финансовом отчете за 2025 г. банк сообщил, что продолжение взаимодействия с ЕЦБ привело к сокращению российских операций в рамках выполнения требований регулятора. Кредитный портфель российского подразделения был уменьшен вдвое – до 600 млн евро, однако чистая прибыль выросла до 814 млн евро с 577 млн в 2024 г.