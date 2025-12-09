Unicredit Group начала уход из России с продажи активов «Юникредит-лизинга»

В «ПР-лизинге» подтвердили факт сделки, но отказались назвать ее сумму. Там заявили, что компания продолжает стратегию покупки портфелей, адаптируясь к высоким ставкам, меняющимся условиям и стагнации рынка. Стратегия роста через слияния и поглощения была заложена в ней в 2018 г. Особенностью последней сделки стала привязка расчетов к доллару США, для ее финансирования использовался выпуск квазивалютных облигаций с амортизацией, синхронизированной с лизинговыми платежами.