Unicredit Group начала уход из России с продажи активов «Юникредит-лизинга»
Итальянская Unicredit Group начала активное сокращение бизнеса в России. «Юникредит-лизинг» продала практически весь портфель долгосрочных контрактов российской компании «ПР-лизинг». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Источники газеты, знакомые с ситуацией в компании, рассказали, что в рамках сделки с «ПР-лизингом» продан портфель на сумму порядка 3 млрд руб. По их словам, остальная часть портфеля будет погашена в ближайшее время.
В «ПР-лизинге» подтвердили факт сделки, но отказались назвать ее сумму. Там заявили, что компания продолжает стратегию покупки портфелей, адаптируясь к высоким ставкам, меняющимся условиям и стагнации рынка. Стратегия роста через слияния и поглощения была заложена в ней в 2018 г. Особенностью последней сделки стала привязка расчетов к доллару США, для ее финансирования использовался выпуск квазивалютных облигаций с амортизацией, синхронизированной с лизинговыми платежами.
Об ускорении процесса выхода Unicredit Group с рынка России могут говорить также кадровые изменения в руководстве Юникредит-банка. Собеседник издания в банке уточнил, что свой пост покинул предправления Кирилл Жуков-Емельянов, который проработал в финансовой организации более 20 лет. Кроме того, банк покидают член правления – руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор Ольга Петрова. Источники считают, что уход ряда ведущих топ-менеджеров можно рассматривать в перспективе грядущей продажи банка.
16 апреля Reuters писало, что власти Италии могут потребовать от Unicredit как можно скорее покинуть Россию, чтобы согласовать сделку по поглощению группы Banco BPM. В ноябре 2024 г. Financial Times сообщала, что Unicredit предложил 10 млрд евро за покупку отечественного конкурента Banco BPM. В случае одобрения сделки он станет третьим крупнейшим банком Европы.
22 ноября 2024 г. суд ЕС отказал Unicredit в обеспечительных мерах в рамках иска группы к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) о выходе с российского рынка.