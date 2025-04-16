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/ Финансы

Италия может потребовать от Unicredit покинуть Россию

Ведомости

Власти Италии потребуют от кредитора Unicredit как можно скорее покинуть Россию, чтобы согласовать сделку по поглощению группы Banco BPM. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания Il Messaggero, правительство Италии также попросит банк сохранить стабильное соотношение кредитов и депозитов и не сворачивать текущие проекты в сфере проектного финансирования.

Ожидается, что сделка может получить условное одобрение на заседании правительства 18 апреля, уточнили в агентстве.

В ноябре 2024 г. газета Financial Times сообщала, что Unicredit предложил 10 млрд евро за приобретение отечественного конкурента Banco BPM. В случае одобрения сделки UniCredit станет третим крупнейшим банком Европы. Сделка позволит «в полной мере расширить возможности двух групп в Италии и, как следствие, еще больше укрепить солидную общеевропейскую структуру», говорилось в сообщении кредитора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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