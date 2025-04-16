Италия может потребовать от Unicredit покинуть Россию

В ноябре 2024 г. газета Financial Times сообщала, что Unicredit предложил 10 млрд евро за приобретение отечественного конкурента Banco BPM. В случае одобрения сделки UniCredit станет третим крупнейшим банком Европы. Сделка позволит «в полной мере расширить возможности двух групп в Италии и, как следствие, еще больше укрепить солидную общеевропейскую структуру», говорилось в сообщении кредитора.