Италия может потребовать от Unicredit покинуть Россию
Власти Италии потребуют от кредитора Unicredit как можно скорее покинуть Россию, чтобы согласовать сделку по поглощению группы Banco BPM. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания Il Messaggero, правительство Италии также попросит банк сохранить стабильное соотношение кредитов и депозитов и не сворачивать текущие проекты в сфере проектного финансирования.
Ожидается, что сделка может получить условное одобрение на заседании правительства 18 апреля, уточнили в агентстве.
В ноябре 2024 г. газета Financial Times сообщала, что Unicredit предложил 10 млрд евро за приобретение отечественного конкурента Banco BPM. В случае одобрения сделки UniCredit станет третим крупнейшим банком Европы. Сделка позволит «в полной мере расширить возможности двух групп в Италии и, как следствие, еще больше укрепить солидную общеевропейскую структуру», говорилось в сообщении кредитора.