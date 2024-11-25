UniCredit предложил 10 млрд евро за итальянский банк Banco BPM
Итальянский кредитор UniCredit предложил 10 млрд евро за приобретение отечественного конкурента Banco BPM. В случае одобрения сделки UniCredit станет третим крупнейшим банком Европы, сообщает Financial Times (FT).
Сделка позволит «в полной мере расширить возможности двух групп в Италии и, как следствие, еще больше укрепить солидную общеевропейскую структуру», говорится в сообщении кредитора. Как уточняет Reuters, UniCredit предложил обмен в 0,175 каждой акции за одну цельную бумагу BPM, оценив их в 6,67 евро за бумагу. UniCredit заявил, что предложение о покупке Banco BPM не зависит от обсуждаемых инвестиций в немецкий Commerzbank, отметив, что информацию вокруг возможного приобретения придется отложить до формирования нового правительства Германии.
23 сентября Bloomberg писал, что Uniсredit увеличил свою долю в Commerzbank AG до 21% после того, как правительство Германии заявило, что выступает против поглощения кредитора. 20 сентября правительство ФРГ сообщило, что не будет продавать дополнительные акции Commerzbank до дальнейшего уведомления. Согласно показателям биржи, акции Commerzbank выросли на 24% с момента раскрытия доли в 9% со стороны Unicredit 11 сентября. Акции итальянского банка выросли на 5%.
12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.