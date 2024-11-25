UniCredit предложил 10 млрд евро за итальянский банк Banco BPM

Сделка позволит «в полной мере расширить возможности двух групп в Италии и, как следствие, еще больше укрепить солидную общеевропейскую структуру», говорится в сообщении кредитора. Как уточняет Reuters, UniCredit предложил обмен в 0,175 каждой акции за одну цельную бумагу BPM, оценив их в 6,67 евро за бумагу. UniCredit заявил, что предложение о покупке Banco BPM не зависит от обсуждаемых инвестиций в немецкий Commerzbank, отметив, что информацию вокруг возможного приобретения придется отложить до формирования нового правительства Германии.