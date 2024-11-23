Европейский суд оставил в силе предписание UniCredit об уходе из России

«Ведомости» в середине сентября писали, что на российские «дочки» европейских банков давят с двух сторон: ЕЦБ требует от материнских компаний сократить бизнес в России, а Банк России запрещает препятствовать проведению платежей в валюте и передавать данные клиентов за рубеж.