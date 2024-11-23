Европейский суд оставил в силе предписание UniCredit об уходе из России
Суд ЕС отказал итальянской UniCredit в обеспечительных мерах в рамках иска группы к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) о выходе с российского рынка. Это следует из решения суда от 22 ноября, обратило внимание издание Frank Media.
Иск был подан 29 июня 2024 г. Согласно заявлению, UniCredit не согласен с решение ЕЦБ от 22 апреля о требовании к итальянской группе покинуть российский рынок. Банк также требует обязать ЕЦБ оплатить издержки.
«Ведомости» в середине сентября писали, что на российские «дочки» европейских банков давят с двух сторон: ЕЦБ требует от материнских компаний сократить бизнес в России, а Банк России запрещает препятствовать проведению платежей в валюте и передавать данные клиентов за рубеж.
Европейский регулятор в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (RBI) и итальянской финансовой группе UniCredit. Помимо RBI и UniCredit в РФ продолжает работу венгерский ОТП банк.