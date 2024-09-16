На «дочки» европейских банков растет давление регуляторов

Сейчас на отечественном рынке осталось немного таких игроков – Райффайзенбанк (Австрия), «ОТП банк» (Венгрия), «Юникредит банк» (Италия). Еще один банк с европейскими корнями – «Банк Интеза», принадлежащий итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo, – в апреле 2023 г. сообщил, что приостановил кредитование в России и Белоруссии и не приобретал финансовых инструментов в этих странах с конца февраля 2022 г. В сентябре прошлого года президент Владимир Путин разрешил продать 100% «Банка Интеза». По данным отчетности группы за первое полугодие 2024 г., 47% акционерного общества «Банк Интеза» по-прежнему принадлежит Intesa Sanpaolo и 57% – Intesa Sanpaolo Holding International (Люксембург).