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На «дочки» европейских банков растет давление регуляторов

Юристы советуют полностью разделить деятельность дочерних и материнских компаний
Наталья Заруцкая
Санкции ЕЦБ и предписания ЦБ с двух сторон давят на «дочки» европейских банков в России/ Евгений Разумный / Ведомости

На российские «дочки» европейских банков давят с двух сторон: Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от материнских компаний сократить бизнес в России, а Банк России запрещает препятствовать проведению платежей в валюте и передавать данные клиентов за рубеж.

Сейчас на отечественном рынке осталось немного таких игроков – Райффайзенбанк (Австрия), «ОТП банк» (Венгрия), «Юникредит банк» (Италия). Еще один банк с европейскими корнями – «Банк Интеза», принадлежащий итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo, – в апреле 2023 г. сообщил, что приостановил кредитование в России и Белоруссии и не приобретал финансовых инструментов в этих странах с конца февраля 2022 г. В сентябре прошлого года президент Владимир Путин разрешил продать 100% «Банка Интеза». По данным отчетности группы за первое полугодие 2024 г., 47% акционерного общества «Банк Интеза» по-прежнему принадлежит Intesa Sanpaolo и 57% – Intesa Sanpaolo Holding International (Люксембург).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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