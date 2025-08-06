Суд снял арест с активов Юникредитбанка после выплаты долга
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил обеспечительные меры в отношении российского Юникредитбанка и UniCredit Bank GmbH. Как следует из материалов суда, 16 июня 2025 г. ограничения были сняты по ходатайству истца – компании «Русхимальянс» («дочка» «Газпрома»).
Поводом стало полное исполнение решения суда о выплате более 462 млн евро по банковским гарантиям.
До этого в рамках иска по строительству газохимического завода в Ленинградской области, где участвовала немецкая компания Linde, суд арестовал имущество банков. Под арест попали недвижимость, денежные средства, а также пакет облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму около 58 млрд руб., находившийся на балансе Юникредитбанка.
В 2024 г. суд признал отказ банков от исполнения обязательств неправомерным и обязал выплатить 453 млн евро основного долга и 9,5 млн евро неустойки. Апелляция и окружной суд подтвердили это решение.
13 июля сообщалось, что суд в Италии подтвердил требование к UniCredit покинуть РФ. Копания должна полностью прекратить деятельность в России к 2026 г., за исключением операций в интересах западных компаний.