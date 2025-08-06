Суд снял арест с активов Юникредитбанка после выплаты долга

До этого в рамках иска по строительству газохимического завода в Ленинградской области, где участвовала немецкая компания Linde, суд арестовал имущество банков. Под арест попали недвижимость, денежные средства, а также пакет облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму около 58 млрд руб., находившийся на балансе Юникредитбанка.