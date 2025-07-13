Суд в Италии подтвердил требование к UniCredit покинуть Россию

Власти Италии, напоминает CNBC, ввели в действие так называемое «золотое право» правительства, которое позволяет ему вмешиваться в сделки с компаниями, считающимися стратегическими. UniCredit было предписано прекратить свою деятельность в России к началу 2026 г., за исключением платежей в пользу западных компаний. По требованию надзорных органов UniCredit резко сократил свое присутствие в России, но, как отмечает телеканал, все еще имеет местное дочернее предприятие и нуждается в одобрении российских властей для выхода из страны.