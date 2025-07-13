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Суд в Италии подтвердил требование к UniCredit покинуть Россию

Ведомости

Итальянский суд отменил ряд условий, выдвинутые властями для одобрения предложения банка UniCredit о поглощении группы Banco BPM, при этом требование прекратить деятельность остается. Об этом CNBC пишет со ссылкой на опубликованное 12 июля решение суда.

В ноябре прошлого года суд ЕС отказал Unicredit в обеспечительных мерах в рамках иска группы к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) о выходе с российского рынка. UniCredit до этого согласился с решением ЕЦБ от 22 апреля о требовании к итальянской группе покинуть российский рынок и потребовал обязать ЕЦБ оплатить издержки.

«Не может быть никаких сомнений в правомерности» распоряжения о выходе из России, которое «абсолютно законно», – приводит CNBC заявление суда.

Суд также отклонил ходатайство правительства о том, чтобы UniCredit сохранил неизменное соотношение кредитов к депозитам Banco BPM в течение пяти лет, а также условие сохранять собственный портфель и портфель проектного финансирования Banco BPM в Италии. Также необязательным для группы признано требование хранить инвестиции в итальянские ценные бумаги в управляющей компании Anima Holding, принадлежащей BPM.

Власти Италии, напоминает CNBC, ввели в действие так называемое «золотое право» правительства, которое позволяет ему вмешиваться в сделки с компаниями, считающимися стратегическими. UniCredit было предписано прекратить свою деятельность в России к началу 2026 г., за исключением платежей в пользу западных компаний. По требованию надзорных органов UniCredit резко сократил свое присутствие в России, но, как отмечает телеканал, все еще имеет местное дочернее предприятие и нуждается в одобрении российских властей для выхода из страны.

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