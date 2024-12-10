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СФ 11 декабря рассмотрит досрочное прекращение полномочий сенатора Любимова

Ведомости

Совет Федерации 11 декабря рассмотрит досрочное прекращение полномочий сенатора от Рязанской области, первого зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Николая Любимова, следует из повестки заседания.

Полномочиями парламентарий был наделен с 22 сентября 2022 г., они должны были закончиться в сентябре 2027 г.

Любимову 53 года. В 1993 г. он окончил Калужский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», а в 2001 г. – Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юрист». В 2010–2015 гг. работал заместителем губернатора Калужской области, в 2015–2016 гг. был председателем законодательного собрания региона. В 2017–2022 гг. занимал должность губернатора Рязанской области. До назначения в Совет Федерации Любимов был вице-президентом Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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