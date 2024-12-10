СФ 11 декабря рассмотрит досрочное прекращение полномочий сенатора Любимова

Любимову 53 года. В 1993 г. он окончил Калужский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», а в 2001 г. – Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юрист». В 2010–2015 гг. работал заместителем губернатора Калужской области, в 2015–2016 гг. был председателем законодательного собрания региона. В 2017–2022 гг. занимал должность губернатора Рязанской области. До назначения в Совет Федерации Любимов был вице-президентом Московского финансово-промышленного университета «Синергия».