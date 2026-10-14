МВФ назвал главные угрозы для мировой экономики

МВФ назвал главные угрозы для мировой экономикиЗначительного спада пока не произошло, но запас прочности на исходе
В 2026 г. рост мировой экономики составит около 3,1%, а в 2027 г. – 3,4%, сообщается в докладе World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ). Документ выходит раз в шесть месяцев во время крупных заседаний фонда (предыдущий доклад был опубликован в апреле). В нем организация приводит анализ состояния мировой экономики и прогнозы на ближайшее будущее.
МВФ умеренно повысил прогнозы в 2027 г. по сравнению с апрельскими данными, так как, несмотря на последствия войны на Ближнем Востоке и другие дестабилизирующие факторы, ситуация лучше, чем ожидалось. Тем не менее «среднесрочные перспективы экономического роста остаются неутешительными по сравнению с прошлыми периодами», констатируют авторы доклада. Ключевые риски – энергетический кризис, ИИ-пузырь и растущий госдолг в странах всего мира.