МВФ назвал главные угрозы для мировой экономики

МВФ умеренно повысил прогнозы в 2027 г. по сравнению с апрельскими данными, так как, несмотря на последствия войны на Ближнем Востоке и другие дестабилизирующие факторы, ситуация лучше, чем ожидалось. Тем не менее «среднесрочные перспективы экономического роста остаются неутешительными по сравнению с прошлыми периодами», констатируют авторы доклада. Ключевые риски – энергетический кризис, ИИ-пузырь и растущий госдолг в странах всего мира.