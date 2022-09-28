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Рогозин опроверг отказ возглавить Крымский федеральный округ при его создании

Ведомости

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ложью информацию о том, что он отказался возглавить Крымский федеральный округ, который может быть образован после вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

«В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — написал Рогозин на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не подтвердил информацию о создании Крымского федерального округа и о назначении Рогозина его главой, пообещав сообщить общественности, если подобные решения будут приняты.

27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных