Рогозин опроверг отказ возглавить Крымский федеральный округ при его создании
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ложью информацию о том, что он отказался возглавить Крымский федеральный округ, который может быть образован после вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
«В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — написал Рогозин на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не подтвердил информацию о создании Крымского федерального округа и о назначении Рогозина его главой, пообещав сообщить общественности, если подобные решения будут приняты.
27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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