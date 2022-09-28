Рогозин опроверг отказ возглавить Крымский федеральный округ при его создании

«В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — написал Рогозин на своей странице во «ВКонтакте».