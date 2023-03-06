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Кремль: решение о создании федерального округа для новых регионов пока не принято

Ведомости

Решение о создании федерального округа для новых регионов России пока не принято, сейчас изучаются различные варианты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока, еще раз повторяю, таких решений не принималось», — подчеркнул он.

28 февраля глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вопрос о создании федерального округа из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей давно назрел. Отвечая на вопрос о возможном вхождении Крыма в округ, чиновник заявил, что «это вопрос другого плана», и отметил, что «у Крыма своя судьба».

В сентябре 2022 г. источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении регионов в состав России, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральных округ из присоединенных территорий.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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