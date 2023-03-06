Кремль: решение о создании федерального округа для новых регионов пока не принято

В сентябре 2022 г. источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении регионов в состав России, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральных округ из присоединенных территорий.