Кремль: решение о создании федерального округа для новых регионов пока не принято
Решение о создании федерального округа для новых регионов России пока не принято, сейчас изучаются различные варианты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока, еще раз повторяю, таких решений не принималось», — подчеркнул он.
28 февраля глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вопрос о создании федерального округа из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей давно назрел. Отвечая на вопрос о возможном вхождении Крыма в округ, чиновник заявил, что «это вопрос другого плана», и отметил, что «у Крыма своя судьба».
В сентябре 2022 г. источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении регионов в состав России, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральных округ из присоединенных территорий.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России.