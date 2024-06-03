Источники «Ведомостей»: секретарем генсовета «Единой России» может стать Якушев

Политолог Александр Кынев отмечает, что Якушев исторически связан с Собяниным, был его преемником на посту губернатора Тюменской области. «Но все же нельзя упрощать: крупные политические фигуры представляют сами себя, это карьерные чиновники – и хорошие отношения с партнерами по прошлой работе не означают, что они от них зависят, – отметил эксперт. – У таких политиков свои карьерные амбиции».