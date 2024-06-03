Источники «Ведомостей»: секретарем генсовета «Единой России» может стать Якушев

Источники «Ведомостей»: секретарем генсовета «Единой России» может стать ЯкушевПолпред президента в УрФО сменит на этом посту Андрея Турчака
Основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России» стал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) 55-летний Владимир Якушев. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к администрации президента.
По словам источников «Ведомостей», Якушев сменит Андрея Турчака, которому 4 июня президент предложит возглавить Республику Алтай вместо Олега Хорохордина. О предстоящей отставке главы этого небольшого сибирского региона писали «Ведомости» 3 июня.
После встречи президента с Турчаком должны объявить и о новом назначении Якушева. Формально по процедуре на должность исполняющего обязанности секретаря генсовета должен назначить председатель партии Дмитрий Медведев.
В статусе и. о. он должен работать до съезда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». Помощник Медведева переадресовал вопросы к партии. Турчак также не ответил «Ведомостям». Якушев отказался от комментариев «Ведомостям», заявив, что «в первый раз об этом [переходе в «Единую Россию»] слышит».
О том, что Турчак может возглавить Республику Алтай, 3 июня первым написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это же подтвердили источники «Ведомостей».
Вероятность назначения Якушева весьма высока, говорит собеседник, близкий к АП: «Он человек системный, понимает работу партии, и, вероятнее всего, при нем сохранится костяк партии». О других перестановках в руководстве «Единой России» пока не объявлено, уточнил он. Другой собеседник, правда, отмечает, что перестановки будут и «люди Турчака» уйдут с ним на регион.
Один из источников заметил, что Якушев сменит Турчака и на посту первого вице-спикера Совета Федерации. Для этого ему будет необходимо получить мандат сенатора.
Якушев родом из Башкирии. Учился в Тюменском госуниверситете. С начала 1990-х гг. работал на разных должностях в Западно-Сибирском коммерческом банке. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Затем недолго пробыл мэром Тюмени.
После ухода Собянина на пост руководителя администрации президента Якушев возглавил Тюменскую область. Он руководил регионом с 2005 по 2018 г. Затем Якушев стал министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева. 9 ноября 2020 г. был назначен полпредом президента в УрФО.
Якушев является членом высшего совета «Единой России». В 2021 г. на выборах в Госдуму возглавлял список «Единой России» по территориальной группе, включавшей в себя Тюменскую и Курганскую области, ХМАО и ЯНАО. После выборов Якушев отказался от мандата.
Политолог Александр Кынев отмечает, что Якушев исторически связан с Собяниным, был его преемником на посту губернатора Тюменской области. «Но все же нельзя упрощать: крупные политические фигуры представляют сами себя, это карьерные чиновники – и хорошие отношения с партнерами по прошлой работе не означают, что они от них зависят, – отметил эксперт. – У таких политиков свои карьерные амбиции».
Партийцам стало известно о назначении Турчака в Республику Алтай не так давно и они были этим известием «фактически ошарашены», говорит один из источников «Ведомостей». Дело в том, что переход на работу в далекую от Москвы Республику Алтай (уже второй небольшой регион, который будет возглавлять Турчак) нельзя назвать повышением, поясняет собеседник.
48-летний Турчак начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии «Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. С 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером Совфеда. Еще один собеседник «Ведомостей» говорит, что президент «поставил задачи» Турчаку в Республике Алтай, которые он должен будет исполнить.
Как замечает Кынев, Республика Алтай является одним из самых малочисленных регионов России – меньше него только ЕАО, Чукотка, НАО: «Регион сложный, был вопрос об объединении субъектов, много местечковых кланов, поэтому нужно быть политиком и уметь договариваться». Правда, во время работы в Пскове Турчак не проявлял способность легко договариваться, считает эксперт.