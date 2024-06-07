Минэк рассчитывает на вложение половины списанных регионам долгов в экономику

«Чтобы в долгосрочной перспективе это были не просто рабочие места, а новые налоги в региональные бюджеты, чтобы тут уже самостоятельно спустя три, четыре, пять лет регионы могли самостоятельно создавать ту базовую социальную инфраструктуру», – сказал он. По совместной оценке Минэка и Минфина, общая сумма госдолга, которая будет списана субъектам Федерации до 2030 г., превышает 1 трлн руб. Портфель инфраструктурных бюджетных кредитов, долги по которым списываться не будут, но средства от их погашения будут возвращаться в регионы, составляет 1,5 трлн руб., добавил Вахруков.