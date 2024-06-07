Минэк рассчитывает на вложение половины списанных регионам долгов в экономику

Минэк рассчитывает на вложение половины списанных регионам долгов в экономикуВ этом случае через несколько лет у субъектов будет возможность самим финансировать социальную инфраструктуру
Позиция Минэка заключается в том, чтобы как минимум половина ресурсов, высвобожденных в результате списания регионам по поручению президента двух третей госдолга, была направлена на поддержку экономических проектов и создание производственной базы. Об этом на сессии «Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
«Чтобы в долгосрочной перспективе это были не просто рабочие места, а новые налоги в региональные бюджеты, чтобы тут уже самостоятельно спустя три, четыре, пять лет регионы могли самостоятельно создавать ту базовую социальную инфраструктуру», – сказал он. По совместной оценке Минэка и Минфина, общая сумма госдолга, которая будет списана субъектам Федерации до 2030 г., превышает 1 трлн руб. Портфель инфраструктурных бюджетных кредитов, долги по которым списываться не будут, но средства от их погашения будут возвращаться в регионы, составляет 1,5 трлн руб., добавил Вахруков.
Сложность, по словам замминистра, заключается в том, что «у нас 14 трлн руб. инвестиций стоят из-за того, что нет инфраструктуры к этим производственным площадкам». «Да, расходы большие. 3 трлн руб. эти проекты запрашивают. Но их надо находить и тратить, иначе мы не создадим ту экономическую базу везде, о которой я говорю», – сказал Вахруков.
Важно, чтобы средства от списания бюджетных кредитов должны были быть направлены на проекты, прямо или косвенно обеспечивающие долгосрочные налоговые эффекты, поддерживает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. По его мнению, необходимо адекватно оценивать ожидаемые эффекты, а точнее, их не переоценивать, чтобы через 2–3 года снова не пришлось заниматься реструктуризацией государственного долга регионов.
При этом он подчеркивает, что ключевые проекты должны быть направлены на развитие не социальной, а транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, необходимой для инвестиционных проектов. По словам Землянского, это могут быть индустриальные парки, инновационная инфраструктура, дополнительная и новая инфраструктура особых экономических зон, территорий опережающего развития, туристских кластеров и другие подобные проекты.
Ведомства имеют разные позиции по механизмам списания бюджетных кредитов и направления высвобождающихся средств на инвестпроекты, замечает директор Центра региональной политики Президентской академии Владимир Климанов. Он напомнил о выступлении главы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который 29 мая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития предложил субъектам с низкой бюджетной обеспеченностью разрешить списывать задолженность по отдельному порядку при условии использования средств для достижения национальных целей развития.
«Чаяния регионов Текслер очень четко отразил. Им в первую очередь деньги нужны не на развитие, а на решение более актуальных задач, например проблем ЖКХ, в частности на замену лифтов, что едва ли будет иметь значимые экономические эффекты», – уверен Климанов.
О необходимости списания регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию.