Модератором пленарной сессии ПМЭФа будет политолог Сергей Караганов

В одной из своих работ Караганов утверждает, что применение ядерного оружия Россией может уберечь человечество от глобальной катастрофы. По его мнению, «противник должен знать: мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне». Песков также уточнил, что Путин знаком с работами Караганова.