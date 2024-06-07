Модератором пленарной сессии ПМЭФа будет политолог Сергей Караганов
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина будет модерировать политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это человек глубочайшего и широчайшего кругозора со своей точкой зрения на происходящее. Очень авторитетный в экспертных кругах. С этим был связан выбор», – пояснил представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря главы государства, Путину всегда предлагаются кандидатуры нескольких модераторов и президент, «как правило, делает или такой шортлист, или говорит о предпочтительности на конкретном мероприятии того или иного человека».
В одной из своих работ Караганов утверждает, что применение ядерного оружия Россией может уберечь человечество от глобальной катастрофы. По его мнению, «противник должен знать: мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне». Песков также уточнил, что Путин знаком с работами Караганова.
Песков отметил, что Караганов – широкопрофильный эксперт с компетенциями и в международных делах, и в политической экономике, и в политике, и в сфере международной безопасности. «То есть не нужно сводить оценку Караганова только к этой статье», – сказал Песков.
5 июня в Кремле назвали главную идею ПМЭФ-2024. «Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сформулировал месседж Песков. Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых, отметил он, и констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий.