Песков: дискуссия на пленарном заседании ПМЭФа может уйти в политэкономию
По словам представителя Кремля, речь президента будет главным образом посвящена российской экономике, но дальнейшая дискуссия может повернуться в сторону политэкономии.
«В современном мире все упирается именно в политэкономию. Ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует», – уверен Песков.
6 июня Песков заявил, что модератор пленарного заседания ПМЭФа с участием Путина уже выбран, но Кремль продолжает хранить его имя в тайне. Заседание начнется около 14:00–15:00.
5 июня в Кремле назвали главную идею ПМЭФ-2024. «Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сформулировал месседж Песков. Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых, отметил он, и констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий.