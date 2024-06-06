Кремль назвал время пленарного заседания с участием Путина на ПМЭФе

Пленарное заседание, выступление и дискуссии с участием президента РФ в рамках ПМЭФа традиционно вызывают наибольший интерес, заявил Песков 5 июня. Сам форум вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей различных органов власти, так и иностранных предпринимателей. Пропорции иностранных и отечественных представителей на ПМЭФе-2024 еще предстоит проанализировать. По его оценке, это можно будет сделать в день пленарного заседания.