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Кремль назвал время пленарного заседания с участием Путина на ПМЭФе

Ведомости

Пленарное заседание ПМЭФа с участием президента РФ Владимира Путина начнется около 14:00-15:00 7 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет, я думаю, часа в два – три, где-то в этом районе», – ответил Песков на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Пленарное заседание, выступление и дискуссии с участием президента РФ в рамках ПМЭФа традиционно вызывают наибольший интерес, заявил Песков 5 июня. Сам форум вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей различных органов власти, так и иностранных предпринимателей. Пропорции иностранных и отечественных представителей на ПМЭФе-2024 еще предстоит проанализировать. По его оценке, это можно будет сделать в день пленарного заседания.

5 июня в Кремле также назвали главную идею ПМЭФа-2024. «Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сформулировал месседж Песков.

В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Тема заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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