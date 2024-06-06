Кремль назвал время пленарного заседания с участием Путина на ПМЭФе
Пленарное заседание ПМЭФа с участием президента РФ Владимира Путина начнется около 14:00-15:00 7 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будет, я думаю, часа в два – три, где-то в этом районе», – ответил Песков на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
Пленарное заседание, выступление и дискуссии с участием президента РФ в рамках ПМЭФа традиционно вызывают наибольший интерес, заявил Песков 5 июня. Сам форум вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей различных органов власти, так и иностранных предпринимателей. Пропорции иностранных и отечественных представителей на ПМЭФе-2024 еще предстоит проанализировать. По его оценке, это можно будет сделать в день пленарного заседания.
5 июня в Кремле также назвали главную идею ПМЭФа-2024. «Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сформулировал месседж Песков.
В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Тема заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».