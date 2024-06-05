В Кремле ожидают традиционного интереса к дискуссии с президентом на ПМЭФе

По словам Пескова, форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей различных органов власти, так и иностранных предпринимателей. Пропорции иностранных и отечественных представителей на ПМЭФе 2024 г. еще предстоит проанализировать. По его оценке, это можно будет сделать в день пленарного заседания.