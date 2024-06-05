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В Кремле ожидают традиционного интереса к дискуссии с президентом на ПМЭФе

Ведомости

Традиционно большой интерес вызывают пленарное заседание, выступление и дискуссии с участием президента РФ в рамках ПМЭФа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей различных органов власти, так и иностранных предпринимателей. Пропорции иностранных и отечественных представителей на ПМЭФе 2024 г. еще предстоит проанализировать. По его оценке, это можно будет сделать в день пленарного заседания.

«Интерес высокий, конечно же, все ждут пленарного заседания, выступления президента, дискуссии с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес», – отметил представитель Кремля.

27-й ПМЭФ стартовал 5 июня. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На этой площадке мероприятие проводится с 2016 г. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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