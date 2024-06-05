В Кремле ожидают традиционного интереса к дискуссии с президентом на ПМЭФе
Традиционно большой интерес вызывают пленарное заседание, выступление и дискуссии с участием президента РФ в рамках ПМЭФа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей различных органов власти, так и иностранных предпринимателей. Пропорции иностранных и отечественных представителей на ПМЭФе 2024 г. еще предстоит проанализировать. По его оценке, это можно будет сделать в день пленарного заседания.
«Интерес высокий, конечно же, все ждут пленарного заседания, выступления президента, дискуссии с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес», – отметил представитель Кремля.
27-й ПМЭФ стартовал 5 июня. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На этой площадке мероприятие проводится с 2016 г. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».