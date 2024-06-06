Второй день ПМЭФ-2024. Онлайн

Второй день ПМЭФ-2024. ОнлайнВ центре внимания участников дискуссий – экономика России, технологии и сотрудничество с дружественными странами
9:20 Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в форуме призвал к скорейшему началу переговоров по Украине. Продолжение конфликта чревато эскалацией, считает он.
9:10 Четвертое место России в рейтинге Всемирного банка по паритету покупательной способности – это, с одной стороны, повод гордиться страной, но, с другой стороны, не повод почивать на лаврах, заявил замруководителя АП Максим Орешкин. Хорошее место в этом топе не означает хорошее качество жизни по всей России. Перед правительством стоит еще большое количество задач, которые нужно решать. По мнению министра финансов Антона Силуанова, западные страны вводят санкции, но стреляют сами себе в ногу. «Экономика у них стагнирует, у нас растет. Процесс просто ускорился», – сказал он.
9:00 6 июня начинается второй день 27-го Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Сейчас начинается, в том числе, сессия «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей». Спикеры – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. А через два часа начнется сессия «Научно-технологические векторы России». Участники обсудят факторы обеспечения суверенитета страны в научно-технологической сфере.