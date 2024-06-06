Второй день ПМЭФ-2024. Онлайн

9:10 Четвертое место России в рейтинге Всемирного банка по паритету покупательной способности – это, с одной стороны, повод гордиться страной, но, с другой стороны, не повод почивать на лаврах, заявил замруководителя АП Максим Орешкин. Хорошее место в этом топе не означает хорошее качество жизни по всей России. Перед правительством стоит еще большое количество задач, которые нужно решать. По мнению министра финансов Антона Силуанова, западные страны вводят санкции, но стреляют сами себе в ногу. «Экономика у них стагнирует, у нас растет. Процесс просто ускорился», – сказал он.