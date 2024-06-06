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Второй день ПМЭФ-2024. Онлайн

В центре внимания участников дискуссий – экономика России, технологии и сотрудничество с дружественными странами
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

9:20 Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в форуме призвал к скорейшему началу переговоров по Украине. Продолжение конфликта чревато эскалацией, считает он.

9:10 Четвертое место России в рейтинге Всемирного банка по паритету покупательной способности – это, с одной стороны, повод гордиться страной, но, с другой стороны, не повод почивать на лаврах, заявил замруководителя АП Максим Орешкин. Хорошее место в этом топе не означает хорошее качество жизни по всей России. Перед правительством стоит еще большое количество задач, которые нужно решать. По мнению министра финансов Антона Силуанова, западные страны вводят санкции, но стреляют сами себе в ногу. «Экономика у них стагнирует, у нас растет. Процесс просто ускорился», – сказал он.

9:05 Сбербанк в июне запустит льготную ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР на готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации на ПМЭФ. Максимальная сумма кредита – 6 млн руб. Минимальный размер первоначального взноса составит от 10,1% стоимости жилья.

9:00 6 июня начинается второй день 27-го Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Сейчас начинается, в том числе, сессия «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей». Спикеры – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. А через два часа начнется сессия «Научно-технологические векторы России». Участники обсудят факторы обеспечения суверенитета страны в научно-технологической сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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