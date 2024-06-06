Силуанов: страны Запада введением санкций «сами стреляют себе в ногу»
Введением санкций против России страны Запада «сами стреляют себе в ногу», заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФе.
На дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей», которая проходит в рамках форума, министр объяснил вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС).
«Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас – растет. Поэтому этот процесс [рост экономики России] ускорился», – сказал он.
30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г., по результатам которых Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию.
5 июня министр экономики России Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира благодаря мерам, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения санкций против России. Важную роль также сыграла экономическая политика по росту ВВП, сдерживанию инфляции и развитию собственного предложения.
Заместитель руководителя администрации президента (АП) Максим Решетников при этом призвал «не почивать на лаврах» в связи со вхождением в рейтинг, поскольку «хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране».