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Силуанов: страны Запада введением санкций «сами стреляют себе в ногу»

Ведомости

Введением санкций против России страны Запада «сами стреляют себе в ногу», заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФе.

На дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей», которая проходит в рамках форума, министр объяснил вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

«Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас – растет. Поэтому этот процесс [рост экономики России] ускорился», – сказал он.

30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г., по результатам которых Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию.

5 июня министр экономики России Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира благодаря мерам, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения санкций против России. Важную роль также сыграла экономическая политика по росту ВВП, сдерживанию инфляции и развитию собственного предложения.

Заместитель руководителя администрации президента (АП) Максим Решетников при этом призвал «не почивать на лаврах» в связи со вхождением в рейтинг, поскольку «хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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