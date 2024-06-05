Путин заявил о сохранении положительной динамики в российской экономике

«По мнению мирового банка, Россия сегодня – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. Эта цель достигнута. Важно не это, конечно, это не самоцель. Важно сохранить темп, движение вперед, но и это нам пока удается, потому что за I квартал рост, как я уже сказал, составил 5,4% ВВП», – сказал он.