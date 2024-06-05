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Путин заявил о сохранении положительной динамики в российской экономике

Ведомости

Рост экономики России до четвертого места в мире по паритету покупательной способности (ППС) не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«По мнению мирового банка, Россия сегодня – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. Эта цель достигнута. Важно не это, конечно, это не самоцель. Важно сохранить темп, движение вперед, но и это нам пока удается, потому что за I квартал рост, как я уже сказал, составил 5,4% ВВП», – сказал он.

30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.

Министр экономики России Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира благодаря мерам, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения санкций против России. Важную роль также сыграла экономическая политика по росту ВВП, сдерживанию инфляции и развитию собственного предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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