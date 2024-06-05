Путин заявил о сохранении положительной динамики в российской экономике
Рост экономики России до четвертого места в мире по паритету покупательной способности (ППС) не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«По мнению мирового банка, Россия сегодня – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. Эта цель достигнута. Важно не это, конечно, это не самоцель. Важно сохранить темп, движение вперед, но и это нам пока удается, потому что за I квартал рост, как я уже сказал, составил 5,4% ВВП», – сказал он.
30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.
Министр экономики России Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира благодаря мерам, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения санкций против России. Важную роль также сыграла экономическая политика по росту ВВП, сдерживанию инфляции и развитию собственного предложения.