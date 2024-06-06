«Галс-девелопмент» застроит почти 200 га инновационного центра «Сириус» под Сочи

Опрошенные «Ведомостями» консультанты также называют этот проект уникальным. По их словам, по сути, будет создано что-то похожее на деловой центр «Москва-сити», но с упором не на деловую составляющую, а на развитие инновационных технологий. Похожие проекты, по словам Широковой, – комплексы «Сколково» в Москве и «Иннополис» в Казани. Но, учитывая масштаб и стратегическое значение «Сириуса», есть основания полагать, что он будет развиваться значительно быстрее и успешнее, особенно благодаря поддержке на федеральном уровне, полагает она. Не видит рисков при реализации этого комплекса и партнер компании «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. Она объясняет это тем, что его поддерживает государство. По ее словам, скорее всего, практически весь объем жилой части проекта будет забронирован еще до его выхода на рынок.