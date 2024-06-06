«Галс-девелопмент» застроит почти 200 га инновационного центра «Сириус» под Сочи

«Галс-девелопмент» застроит почти 200 га инновационного центра «Сириус» под СочиТам может появиться аналог «Москвы-сити» с офисами, технопарками и жильем
Входящая в ВТБ девелоперская компания «Галс-девелопмент» займется комплексным развитием территории инновационного центра «Сириус». Банк подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2024) соответствующее соглашение с образовательным фондом «Талант и успех», который занимается выявлением талантливой молодежи для «Сириуса». Согласно договору, на территории общей площадью 184 га появятся офисы, технопарки и жилье разного класса. Точные параметры комплекса пока не определены, но опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что на таком участке можно возвести 2-3 млн кв. м недвижимости. Проект также предполагает создание инфраструктуры и благоустройство земельных участков, говорят представители сторон. Для строительства они намерены создать совместное юрлицо – ООО «Сириус-девелопмент», мажоритарным владельцем которого будет фонд «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» (его учредитель – «Талант и успех»), а миноритарная доля будет у ВТБ.
Председатель Совета федеральной территории «Сириус» и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева говорит, что в новом комплексе будут жить и работать ведущие ученые, сотрудники крупнейших российских инновационных компаний и технологические предприниматели. Генеральный директор «Галс-девелопмента» Андрей Мухин подтверждает, что основной упор в этом проекте будет сделан на развитие инновационных технологий, а его резидентами станут крупнейшие российские холдинги, которые заинтересованы в создании собственных центров разработок (R&D-центров). Многие из них, по его словам, уже сотрудничают с «Сириусом». Мухин называет этот комплекс уникальным, его планируется сделать в единой футуристической концепции. Он будет реализован в десять очередей. Примерный срок ввода всего проекта в эксплуатацию – 2038 г. Первые две очереди предполагают создание «клуба математиков» и Научного центра климатических и экологических исследований. Жилая часть будет ориентирована в основном на резидентов инновационного центра, говорит Мухин.
Финансировать проект будет ВТБ, говорят представители сторон, сумму инвестиций они не раскрывают. Для реализации такого масштабного комплекса потребуется 200-300 млрд руб., говорит партнер NF Group Ольга Широкова. Такая же оценка и у старшего директора CORE.XP Марины Малахатько. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский предполагает, что инвестиции будут выше – 400-500 млрд руб.
Опрошенные «Ведомостями» консультанты также называют этот проект уникальным. По их словам, по сути, будет создано что-то похожее на деловой центр «Москва-сити», но с упором не на деловую составляющую, а на развитие инновационных технологий. Похожие проекты, по словам Широковой, – комплексы «Сколково» в Москве и «Иннополис» в Казани. Но, учитывая масштаб и стратегическое значение «Сириуса», есть основания полагать, что он будет развиваться значительно быстрее и успешнее, особенно благодаря поддержке на федеральном уровне, полагает она. Не видит рисков при реализации этого комплекса и партнер компании «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. Она объясняет это тем, что его поддерживает государство. По ее словам, скорее всего, практически весь объем жилой части проекта будет забронирован еще до его выхода на рынок.
Фонд «Талант и успех» был создан в 2014 г. по инициативе президента России Владимира Путина с целью выявления, развития и профессиональной поддержки талантливых детей из всех регионов России. А в 2020 г. территория поселка «Сириус» общей площадью 1400 га получила особый статус. Сейчас там расположены одноименные образовательный центр, президентский лицей и Научно-технологический университет, объекты олимпийского наследия, отели, автодром. Также строятся концертный центр, музыкальная школа и кампус.
«Галс-девелопмент» – один из крупнейших девелоперов Москвы. В портфеле компании более 3,75 млн кв. м. Среди объектов компании – Центральный детский магазин на Лубянке (продан ГК «Киевская площадь»), элитные комплексы «Театральный дом», «Космо 4/22», Wine House и «Сады Пекина», бизнес-центры SkyLight и «Искра-парк» в Москве и «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге.