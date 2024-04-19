В «Сити-2» построят самые высокие жилые здания России

В «Сити-2» построят самые высокие жилые здания РоссииТорги на участок под застройку рядом с «Москва-сити» выиграла тюменская «Страна девелопмент»
Структура тюменской компании «Страна девелопмент» стала победителем торгов по продаже трех расселенных домов площадью 8500 кв. м и прав на участок в 1,25 га во 2-м Красногвардейском проезде в Москве (микрорайон Камушки). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к организаторам аукциона. Представитель «Страна девелопмента» эту информацию подтвердил. Из протокола торгов следует, что при стартовой цене лота в 13,5 млрд руб. победитель согласился заплатить за него 18,6 млрд руб. Кроме этого девелопера заявки на участие в торгах подали еще четыре претендента, но в протоколе они не указаны. Запрос в принадлежащее мэрии Москвы казенное предприятие «Управление гражданского строительства», «дочка» которого – «Мосситистрой» – выступала организатором аукциона, остался без ответа.
Данная территория является частью масштабного проекта «Сити-2», который предполагает строительство рядом с деловым центром «Москва-сити» 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. По словам представителя «Страна девелопмента», на приобретенной площадке будут построены две жилые башни высотой 450 м. Их общая площадь составит 280 830 кв. м, из которых 232 000 кв. м – квартиры. Собеседник «Ведомостей» утверждает, что это будут самые высокие жилые здания в России. Сейчас рекорд действительно принадлежит 462-метровому комплексу «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, но этот объект нежилой. По данным агентства «Метриум», в Москве самое высокое здание с квартирами – 345-метровая башня Neva Towers в деловом центре «Москва-сити». Впрочем, в проекте «Сити-2» будут и другие объекты высотой 450 м.