/ Недвижимость

В «Сити-2» построят самые высокие жилые здания России

Торги на участок под застройку рядом с «Москва-сити» выиграла тюменская «Страна девелопмент»
Екатерина Волкова
Антон Филатов
На месте бывших пятиэтажек рядом с «Москва-сити» появятся две жилые башни высотой 450 м / Андрей Гордеев / Ведомости

Структура тюменской компании «Страна девелопмент» стала победителем торгов по продаже трех расселенных домов площадью 8500 кв. м и прав на участок в 1,25 га во 2-м Красногвардейском проезде в Москве (микрорайон Камушки). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к организаторам аукциона. Представитель «Страна девелопмента» эту информацию подтвердил. Из протокола торгов следует, что при стартовой цене лота в 13,5 млрд руб. победитель согласился заплатить за него 18,6 млрд руб. Кроме этого девелопера заявки на участие в торгах подали еще четыре претендента, но в протоколе они не указаны. Запрос в принадлежащее мэрии Москвы казенное предприятие «Управление гражданского строительства», «дочка» которого – «Мосситистрой» – выступала организатором аукциона, остался без ответа.

Данная территория является частью масштабного проекта «Сити-2», который предполагает строительство рядом с деловым центром «Москва-сити» 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. По словам представителя «Страна девелопмента», на приобретенной площадке будут построены две жилые башни высотой 450 м. Их общая площадь составит 280 830 кв. м, из которых 232 000 кв. м – квартиры. Собеседник «Ведомостей» утверждает, что это будут самые высокие жилые здания в России. Сейчас рекорд действительно принадлежит 462-метровому комплексу «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, но этот объект нежилой. По данным агентства «Метриум», в Москве самое высокое здание с квартирами – 345-метровая башня Neva Towers в деловом центре «Москва-сити». Впрочем, в проекте «Сити-2» будут и другие объекты высотой 450 м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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