В «Сити-2» построят самые высокие жилые здания России

Данная территория является частью масштабного проекта «Сити-2», который предполагает строительство рядом с деловым центром «Москва-сити» 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. По словам представителя «Страна девелопмента», на приобретенной площадке будут построены две жилые башни высотой 450 м. Их общая площадь составит 280 830 кв. м, из которых 232 000 кв. м – квартиры. Собеседник «Ведомостей» утверждает, что это будут самые высокие жилые здания в России. Сейчас рекорд действительно принадлежит 462-метровому комплексу «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, но этот объект нежилой. По данным агентства «Метриум», в Москве самое высокое здание с квартирами – 345-метровая башня Neva Towers в деловом центре «Москва-сити». Впрочем, в проекте «Сити-2» будут и другие объекты высотой 450 м.