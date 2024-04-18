Владелец сочинских отелей Marine Garden может выйти на московский рынок жилья

Владелец сочинских отелей Marine Garden может выйти на московский рынок жильяСтруктура ИСК «Еврострой» намерена выкупить у Виталия Юсуфова проект микрорайона в Лефортове
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик «Южное море» о приобретении 100% долей в ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Танковый», на балансе которого находится крупный земельный участок в Лефортове. Соответствующий документ опубликован на сайте ФАС. СЗ «Южное море», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит в равных долях бывшей сотруднице геленджикского управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю Софии Торос и ее партнеру Николаю Шахиди. Они оба владельцы инвестиционно-строительной компании (ИСК) «Еврострой», которая специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Запрос в нее остался без ответа.
СЗ «Танковый» – девелопер жилого микрорайона, который планируется построить в Танковом проезде. Как следует из градостроительного плана земельных участков, которые принадлежат этой фирме, на 8 га появится более 200 000 кв. м недвижимости, включая квартиры (в том числе 20 000 кв. м надо будет передать под программу реновации), офисно-деловой центр и объекты инфраструктуры. Владелец СЗ «Танковый» – сын экс-министра энергетики России Игоря Юсуфова Виталий. Связаться с ним не удалось.