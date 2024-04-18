/ Недвижимость

Владелец сочинских отелей Marine Garden может выйти на московский рынок жилья

Структура ИСК «Еврострой» намерена выкупить у Виталия Юсуфова проект микрорайона в Лефортове
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Бизнесмен Виталий Юсуфов (на фото) может продать свой девелоперский проект в Лефортове. Жилой квартал в Танковом проезде, скорее всего, будет строить краснодарская ИСК «Еврострой», которой принадлежит 5-звездочный отель Grand Hotel Marine Garden Sochi/ Андрей Махонин / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик «Южное море» о приобретении 100% долей в ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Танковый», на балансе которого находится крупный земельный участок в Лефортове. Соответствующий документ опубликован на сайте ФАС. СЗ «Южное море», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит в равных долях бывшей сотруднице геленджикского управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю Софии Торос и ее партнеру Николаю Шахиди. Они оба владельцы инвестиционно-строительной компании (ИСК) «Еврострой», которая специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Запрос в нее остался без ответа.

СЗ «Танковый» – девелопер жилого микрорайона, который планируется построить в Танковом проезде. Как следует из градостроительного плана земельных участков, которые принадлежат этой фирме, на 8 га появится более 200 000 кв. м недвижимости, включая квартиры (в том числе 20 000 кв. м надо будет передать под программу реновации), офисно-деловой центр и объекты инфраструктуры. Владелец СЗ «Танковый» – сын экс-министра энергетики России Игоря Юсуфова Виталий. Связаться с ним не удалось.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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