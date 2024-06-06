В ВТБ назвали аргумент против повышения ключевой ставки ЦБ

Есть все основания для не просто поддержания ключевой ставки, а ее повышения на 1 п. п. до 17% годовых на заседании 7 июня, но этого не произойдет – такое решение разрушит последовательность предыдущих коммуникаций ЦБ о траектории ставки, сказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Все признаки говорят о том, что, если ЦБ хочет инфляцию 4,3-4,8% на конец года, ставку надо повышать. Но денежно-кредитная политика – это не математика, и сейчас такое решение принято, как мне кажется, не будет, потому что это нарушит предыдущие коммуникации слишком радикально», – считает банкир.