В ВТБ назвали аргумент против повышения ключевой ставки ЦБ

В ВТБ назвали аргумент против повышения ключевой ставки ЦБСделав это, регулятор разрушит последовательность коммуникаций, считает топ-менеджер ВТБ
Есть все основания для не просто поддержания ключевой ставки, а ее повышения на 1 п. п. до 17% годовых на заседании 7 июня, но этого не произойдет – такое решение разрушит последовательность предыдущих коммуникаций ЦБ о траектории ставки, сказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Все признаки говорят о том, что, если ЦБ хочет инфляцию 4,3-4,8% на конец года, ставку надо повышать. Но денежно-кредитная политика – это не математика, и сейчас такое решение принято, как мне кажется, не будет, потому что это нарушит предыдущие коммуникации слишком радикально», – считает банкир.
Прогноз средней ключевой ставки на 2024 г. у ЦБ 15–16%, на 2026 г. – 10–12%. По словам Пьянова, до этого регулятор давал понять, что повышение ставки – это альтернативный сценарий, а не базовый. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам апрельского заседания подтверждала, что снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии. Правда, в случае слишком медленной дезинфляции она не исключала сохранения текущей ключевой ставки до конца 2024 г. Но альтернативный сценарий в виде повышения также будет предметно рассматриваться на заседании в июне, говорил 21 мая зампред ЦБ Анатолий Заботкин.
По мнению Пьянова, несколько месяцев набора статистики должно уйти, «чтобы понять – мы находимся в базовом сценарии», который предусматривает снижение, или увеличились шансы и вероятность реализации альтернативного. Инфляция в России, по данным Росстата, за период с 28 мая по 3 июня ускорилась и составила 0,17%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция достигла 8,17%.
Но рынок подготовил себя и к повышению ставки, считает Пьянов: «Мы видим большое количество банков, которые предлагают пассивные продукты, пусть на короткий срок, по ставке выше 16%». Второе, по словам банкира, – это повышение доходности ОФЗ на всей кривой. С начала года доходность государственных облигаций выросла более чем на 2 п. п. – с 11,62–13,44% годовых до 14,04–15,78% в зависимости от срока. Рынок ожидает, что снижения ставки не будет длинный период времени, отмечает банкир.
Третье объяснение – сохранение перегрева на рынке труда. Рекордно низкая безработица (2,7%) ведет к высоким темпам роста зарплат в номинальном выражении (на 21,6% в марте), а это – предвестник будущей инфляции.
Пьянов также считает, что следовать на поводу у рынка при принятии решения не соответствует мудрости и функции регулятора, особенно если это противоречит его предыдущим коммуникациям. «Несмотря на то что это вредно для инфляции, ставка останется на уровне 16%», – резюмировал банкир.
В сложившейся ситуации по итогам заседания 7 июня Банк России может сделать несколько шагов, говорит Пьянов. Например, сказать, что вероятность альтернативного сценария возросла или что доля голосов за повышение до 17% увеличилась по сравнению с прошлым заседанием.
Но самым «сильным», даже важнее самого решения, будет заявление ЦБ, что «мы на следующем опорном заседании пересмотрим вверх диапазон будущей средней ключевой ставки, а период высокой ставки продлится больше, чем предполагалось». Потому что, несмотря на предыдущее повышение верхнего диапазона по средней ключевой ставке, все равно для рынка сохраняется сигнал о том, что ее «успокоение» до 10% произойдет быстро, считает Пьянов.
В своей стратегии в начале года ВТБ закладывал снижение ключевой ставки до 13% в этом году, но такого уровня не будет, говорит банкир. По его оценкам, снижение ставки произойдет при нормализации трех компонентов: безработица вернется к 4%, индекс потребительских цен в его нерегулируемой части составит 8% или даже 6% против текущих 11%, и замедлятся либо корпоративное кредитование, либо темпы роста номинальных зарплат.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что ждать смягчения денежно-кредитной политики ЦБ не стоит, и также не исключает вероятности повышения ключевой ставки, заявил он 6 июня журналистам в кулуарах ПМЭФа. «Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена», – цитирует Грефа РБК.
Оценки аналитиков относительно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке на заседании 7 июня разделились. Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 11 из 19 – считают, что ставка останется на текущем уровне в 16%. Но при этом два из них допускают и повышение – на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса «Ведомостей» прогнозируют, что регулятор повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Снижения ставки не ожидает ни один из экономистов.