Греф не исключил повышения ключевой ставки ЦБ

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 7 июня. 3 июня «Ведомости» писали, что оценки аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка насчет ставки разделились: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Среди опрошенных аналитиков нет предположений, что ставка будет снижена.