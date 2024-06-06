Греф не исключил повышения ключевой ставки ЦБ
Существует вероятность повышения ключевой ставки Банка России, как минимум, она останется на текущем уровне в 16%, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Об отсутствии оснований для снижения ключевой ставки Греф высказался на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам главы Сбербанка, есть вероятность повышения ключевой ставки. При этом Греф подчеркнул, что Центробанк самостоятельно принимает решения, предсказывать их – «дело неблагодарное».
Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 7 июня. 3 июня «Ведомости» писали, что оценки аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка насчет ставки разделились: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Среди опрошенных аналитиков нет предположений, что ставка будет снижена.
5 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что Центробанк может при оптимистичном сценарии начать снижать ключевую ставку с сентября. По его словам, не стоит ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее время, в том числе в июле, так как уровень инфляции остается на достаточно высоком уровне.