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/ Экономика

Греф не исключил повышения ключевой ставки ЦБ

Ведомости

Существует вероятность повышения ключевой ставки Банка России, как минимум, она останется на текущем уровне в 16%, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Об отсутствии оснований для снижения ключевой ставки Греф высказался на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена», – сказал Греф (цитата по РБК).

По словам главы Сбербанка, есть вероятность повышения ключевой ставки. При этом Греф подчеркнул, что Центробанк самостоятельно принимает решения, предсказывать их – «дело неблагодарное».

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 7 июня. 3 июня «Ведомости» писали, что оценки аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка насчет ставки разделились: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Среди опрошенных аналитиков нет предположений, что ставка будет снижена.

5 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что Центробанк может при оптимистичном сценарии начать снижать ключевую ставку с сентября. По его словам, не стоит ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее время, в том числе в июле, так как уровень инфляции остается на достаточно высоком уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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