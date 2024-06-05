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Аксаков не исключил снижение Центробанком ключевой ставки с сентября

Ведомости

Центробанк может при оптимистичном сценарии начать снижать ключевую ставку с сентября. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Аксаков отметил, что кредитную политику может смягчить снижение инфляции, что повлияет на ключевую ставку. По его словам, на данный момент инфляция находится на достаточно высоком уровне и не стоит ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее время, в том числе в июле.

При этом глава думского комитета добавил, что после утверждения правительства и перегруппировки госпрограмм появилась определенность в действиях кабмина и Центробанка. По словам Аксакова, государство будет «очень аккуратно» наращивать расходные обязательства и инфляция будет под контролем.

«Если будет она [инфляция] под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в III квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», – сказал Аксаков.

7 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. 3 июня «Ведомости» сообщали, что оценки аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка по этому вопросу разделились: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ставка сохранится на текущем уровне в 16%. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Ни один из аналитиков не ожидает, что ставка будет снижена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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