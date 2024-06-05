Аксаков не исключил снижение Центробанком ключевой ставки с сентября

7 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. 3 июня «Ведомости» сообщали, что оценки аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка по этому вопросу разделились: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ставка сохранится на текущем уровне в 16%. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Ни один из аналитиков не ожидает, что ставка будет снижена.