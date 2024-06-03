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/ Экономика

Оценки аналитиков о решении ЦБ по ключевой ставке разошлись

Большая часть ждет ее сохранения на текущем уровне
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Оценки аналитиков относительно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке разделились. Заседание пройдет 7 июня. Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 11 из 19 – считают, что ставка останется на текущем уровне в 16%. Но при этом два из них допускают и повышение – на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса «Ведомостей» прогнозируют, что регулятор повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Снижения ставки не ожидает ни один из аналитиков.

По итогам прошлого заседания 26 апреля совет директоров ЦБ третий раз подряд сохранил ставку на уровне 16%. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, пояснял регулятор в сопровождавшем решение пресс-релизе. Инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем ЦБ прогнозировал в феврале, из-за сохранения повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения. По итогам прошлого заседания регулятор пересмотрел прогноз по инфляции на конец года в сторону повышения: 4,3–4,8% вместо ожидавшихся в марте 4–4,5%. Возвращение к таргету в 4% произойдет не раньше 2025 г. Обновил свой макропрогноз и Минэк. Теперь министерство ожидает, что к концу года инфляция составит 5,1%, в сентябре ведомство оценивало показатель в 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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