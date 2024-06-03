Оценки аналитиков о решении ЦБ по ключевой ставке разошлись

По итогам прошлого заседания 26 апреля совет директоров ЦБ третий раз подряд сохранил ставку на уровне 16%. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, пояснял регулятор в сопровождавшем решение пресс-релизе. Инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем ЦБ прогнозировал в феврале, из-за сохранения повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения. По итогам прошлого заседания регулятор пересмотрел прогноз по инфляции на конец года в сторону повышения: 4,3–4,8% вместо ожидавшихся в марте 4–4,5%. Возвращение к таргету в 4% произойдет не раньше 2025 г. Обновил свой макропрогноз и Минэк. Теперь министерство ожидает, что к концу года инфляция составит 5,1%, в сентябре ведомство оценивало показатель в 4,5%.