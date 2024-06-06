Куда пойти на ПМЭФе 6 июня

15:00. Сессия «Мировые тренды в платежах: новые возможности и новые решения». Какие платежные тренды будут приоритетными в 2024 г.? Как будет развиваться платежная инфраструктура для внутристрановых и трансграничных расчетов? Эти и другие вопросы обсудят эксперты банковской сферы.