Куда пойти на ПМЭФе 6 июня
«Ведомости» собрали ключевые деловые мероприятия второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
09:00. Сессия «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей». Спикеры – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников.
11:00. Сессия «Научно-технологические векторы России». Участники обсудят факторы обеспечения суверенитета страны в научно-технологической сфере, систему управления ею в условиях нестабильной международной обстановки и базовые принципы для выбора ключевых технологий. Среди участников – вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, президент РАН Геннадий Красников и др.
11:00. Сессия «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность». Модератор дискуссии – глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Приглашены руководители крупнейших бизнес-объединений, руководитель ФНС Даниил Егоров, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и др.
15:00. Сессия «Мировые тренды в платежах: новые возможности и новые решения». Какие платежные тренды будут приоритетными в 2024 г.? Как будет развиваться платежная инфраструктура для внутристрановых и трансграничных расчетов? Эти и другие вопросы обсудят эксперты банковской сферы.
17:00. Сессия «Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода». Среди тем разговора – как государство будет стимулировать внедрение ИИ в отраслях экономики и как он повлияет на экономику крупного бизнеса, какие продукты российских разработчиков перевернут рынок и как развивать отечественный ИИ при отсутствии механизма обмена данными.