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Куда пойти на ПМЭФе 6 июня

Ведомости

«Ведомости» собрали ключевые деловые мероприятия второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

09:00. Сессия «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей». Спикеры – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников.

11:00. Сессия «Научно-технологические векторы России». Участники обсудят факторы обеспечения суверенитета страны в научно-технологической сфере, систему управления ею в условиях нестабильной международной обстановки и базовые принципы для выбора ключевых технологий. Среди участников – вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, президент РАН Геннадий Красников и др.

11:00. Сессия «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность». Модератор дискуссии – глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Приглашены руководители крупнейших бизнес-объединений, руководитель ФНС Даниил Егоров, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и др.

15:00. Сессия «Мировые тренды в платежах: новые возможности и новые решения». Какие платежные тренды будут приоритетными в 2024 г.? Как будет развиваться платежная инфраструктура для внутристрановых и трансграничных расчетов? Эти и другие вопросы обсудят эксперты банковской сферы.

17:00. Сессия «Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода». Среди тем разговора – как государство будет стимулировать внедрение ИИ в отраслях экономики и как он повлияет на экономику крупного бизнеса, какие продукты российских разработчиков перевернут рынок и как развивать отечественный ИИ при отсутствии механизма обмена данными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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