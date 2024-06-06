Депутаты Госдумы предложили заменить ЕГЭ на традиционные госэкзамены

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи. Вузы могут их принять в качестве вступительных испытаний при зачислении на программы бакалавриата и специалитета, следует из законопроекта.