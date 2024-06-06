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Депутаты Госдумы предложили заменить ЕГЭ на традиционные госэкзамены

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Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Поправки вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторы предлагают заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов, связано в пояснительной записке. 

Там же отмечается, что проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, родители тратят деньги на репетиторов, а в сфере олимпиад наблюдается коррупция. Кроме того, с каждым годом растет число суицидов среди подростков из-за ЕГЭ, говорится в документах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи. Вузы могут их принять в качестве вступительных испытаний при зачислении на программы бакалавриата и специалитета, следует из законопроекта.

Депутат Госдумы, один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил, что к обсуждению вопроса об отмене ЕГЭ подталкивают вернуться последние события, включая скандалы с обыском школьников. По его словам, из-за ЕГЭ «слишком много наломано дров и истерзано душ». Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) обратила внимание, что сегодняшний формат экзаменов не позволяет раскрыть творческий потенциал выпускников.

В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. В марте 2023 г. заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об отмене ЕГЭ, тем лучше. Президент РФ Владимир Путин тогда же призвал совершенствовать систему.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил разрешить пересдачу одного из предметов ЕГЭ по выбору ученика до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В этом году выпускники смогут повторно написать один из экзаменов 4 и 5 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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