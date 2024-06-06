Депутаты Госдумы предложили заменить ЕГЭ на традиционные госэкзамены
Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Поправки вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторы предлагают заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов, связано в пояснительной записке.
Там же отмечается, что проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, родители тратят деньги на репетиторов, а в сфере олимпиад наблюдается коррупция. Кроме того, с каждым годом растет число суицидов среди подростков из-за ЕГЭ, говорится в документах.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи. Вузы могут их принять в качестве вступительных испытаний при зачислении на программы бакалавриата и специалитета, следует из законопроекта.
Депутат Госдумы, один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил, что к обсуждению вопроса об отмене ЕГЭ подталкивают вернуться последние события, включая скандалы с обыском школьников. По его словам, из-за ЕГЭ «слишком много наломано дров и истерзано душ». Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) обратила внимание, что сегодняшний формат экзаменов не позволяет раскрыть творческий потенциал выпускников.
В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. В марте 2023 г. заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об отмене ЕГЭ, тем лучше. Президент РФ Владимир Путин тогда же призвал совершенствовать систему.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил разрешить пересдачу одного из предметов ЕГЭ по выбору ученика до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В этом году выпускники смогут повторно написать один из экзаменов 4 и 5 июля.