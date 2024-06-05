Родительские комитеты могут допустить к контролю процесса досмотра перед ЕГЭ

«Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы – и присутствовать там, и работать с родителями», – сказал глава Рособрнадзора на полях ПМЭФа.