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Родительские комитеты могут допустить к контролю процесса досмотра перед ЕГЭ

Ведомости

Родительским комитетам могут позволить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Музаев назвал родителя «главным оппонентом» и «самым стрессующим человеком» во время проведения ЕГЭ.

«Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы – и присутствовать там, и работать с родителями», – сказал глава Рособрнадзора на полях ПМЭФа.

29 мая ТАСС сообщал, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. К делу подключилась и прокуратура региона. По данным портала Voronezh1.ru, инцидент произошел 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку. Как минимум 11 школьниц якобы попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал», писали СМИ.

Издание «Комсомольская правда – Воронеж» сообщало, что в региональном министерстве образования не увидели нарушений этических норм при досмотре девушек. 29 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе и «все было сделано в соответствии с регламентом».

31 мая министр образования Воронежской области Наталья Салогубова призвала ввести табу на критику ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц в школе № 62.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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