Родительские комитеты могут допустить к контролю процесса досмотра перед ЕГЭ
Родительским комитетам могут позволить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
Музаев назвал родителя «главным оппонентом» и «самым стрессующим человеком» во время проведения ЕГЭ.
«Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы – и присутствовать там, и работать с родителями», – сказал глава Рособрнадзора на полях ПМЭФа.
29 мая ТАСС сообщал, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. К делу подключилась и прокуратура региона. По данным портала Voronezh1.ru, инцидент произошел 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку. Как минимум 11 школьниц якобы попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал», писали СМИ.
Издание «Комсомольская правда – Воронеж» сообщало, что в региональном министерстве образования не увидели нарушений этических норм при досмотре девушек. 29 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе и «все было сделано в соответствии с регламентом».
31 мая министр образования Воронежской области Наталья Салогубова призвала ввести табу на критику ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц в школе № 62.