Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

На брифинге 23 мая Захарова призвала Пашиняна назвать эти две страны. «Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях», – сказала она.