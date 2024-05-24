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Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Причину этого решения МИД РФ не уточнил
Ведомости

Российской посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин был вызван в Москву для консультаций», – говорится в комментарии.

Причина не уточняется.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказывали помощь Азербайджану во время столкновений с армянскими силами в 2020 г. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

На брифинге 23 мая Захарова призвала Пашиняна назвать эти две страны. «Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях», – сказала она. 

Захарова напомнила слова президента России Владимира Путина, подчеркнув, что РФ сделала все возможное, «чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой». 

Осенью 2020 г. произошел очередной виток эскалации в Карабахе. По итогам боевых действий было подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, в регионе были размещены российские миротворцы. 

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. 

С середины апреля 2024 г. с территории Карабаха начался вывод российских миротворцев. Еще в декабре 2022 г. Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия якобы не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. В МИД РФ отмечали, что миротворцы «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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