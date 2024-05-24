Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Посол России в Армении вызван в Москву для консультацийПричину этого решения МИД РФ не уточнил
Российской посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин был вызван в Москву для консультаций», – говорится в комментарии.
Причина не уточняется.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказывали помощь Азербайджану во время столкновений с армянскими силами в 2020 г. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
На брифинге 23 мая Захарова призвала Пашиняна назвать эти две страны. «Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях», – сказала она.
Захарова напомнила слова президента России Владимира Путина, подчеркнув, что РФ сделала все возможное, «чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой».
Осенью 2020 г. произошел очередной виток эскалации в Карабахе. По итогам боевых действий было подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, в регионе были размещены российские миротворцы.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
С середины апреля 2024 г. с территории Карабаха начался вывод российских миротворцев. Еще в декабре 2022 г. Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия якобы не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. В МИД РФ отмечали, что миротворцы «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».