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Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку в 2020 году

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оказании помощи Азербайджану во время столкновений с армянскими силами в 2020 г.

«В 2020 г. в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», – сказал он в парламенте (цитата по ТАСС).

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. Пашинян не уточнил, какие страны помогали Баку в 2020 г.

Осенью 2020 г. прошла Вторая карабахская война. По ее итогам было подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, в регионе были размещены российские миротворцы для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. 5 октября 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. С середины апреля 2024 г. с территории Карабаха начался вывод российских миротворцев.

22 февраля 2024 г. Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о ее зоне ответственности. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя. В МИД России в ответ заявляли, что возможный выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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