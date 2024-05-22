Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку в 2020 году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оказании помощи Азербайджану во время столкновений с армянскими силами в 2020 г.
«В 2020 г. в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», – сказал он в парламенте (цитата по ТАСС).
В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. Пашинян не уточнил, какие страны помогали Баку в 2020 г.
Осенью 2020 г. прошла Вторая карабахская война. По ее итогам было подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, в регионе были размещены российские миротворцы для контроля за соблюдением режима прекращения огня.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. 5 октября 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. С середины апреля 2024 г. с территории Карабаха начался вывод российских миротворцев.
22 февраля 2024 г. Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о ее зоне ответственности. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя. В МИД России в ответ заявляли, что возможный выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.