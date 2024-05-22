Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку в 2020 году

22 февраля 2024 г. Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о ее зоне ответственности. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя. В МИД России в ответ заявляли, что возможный выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.