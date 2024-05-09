Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда регионов Армении

22 февраля Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. Позже он заявил о выводе до 1 августа российских пограничников из аэропорта «Звартноц», осуществляющих там погранконтроль с 1992 г.