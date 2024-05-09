Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда регионов Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, в связи с тем что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков уточнил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.
8 мая в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они продлились чуть больше часа. В открытом режиме лидеры побеседовали о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза и двусторонних отношениях. Путин отметил, что вопросы, касающиеся безопасности в регионе, в открытом режиме обсуждать не будут.
22 февраля Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. Позже он заявил о выводе до 1 августа российских пограничников из аэропорта «Звартноц», осуществляющих там погранконтроль с 1992 г.
В апреле стало известно, что российские пограничники также покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана. Пашинян пояснил, что погранпосты РФ появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана могут самостоятельно контролировать ситуацию.