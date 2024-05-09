Владимир Путин провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном

Накануне поездки в Москву Пашинян в Ереване дал пресс-конференцию. Среди его заявлений было и то, что ни один пункт из трехстороннего азербайджано-армяно-российского заявления, подписанного в ноябре 2020 г. сейчас не действует. В том чисел и пункт о том, что в Нагорном Карабахе разблокируются все экономические и транспортные связи, а Армения гарантирует «безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». В апреле Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха.