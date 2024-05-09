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Владимир Путин провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном

Это первая двусторонняя встреча с иностранным лидером у президента России после его инаугурации
Елена Мухаметшина
Пресс-служба Кремля

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Премьер Армении прибыл в Россию на саммит Высшего Евразийского экономического совета. Как раз после саммита и прошли двусторонние переговоры.

Путин на встрече напомнил Пашиняну, какой позитивный характер имеет сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, в том числе для Армении. По его словам, Армения с 2015 г. увеличила товарооборот со странами ЕАЭС в 14 раз.

Дальше Путин перешел к двусторонним отношениям, которые, по его мнению, «развиваются тоже весьма успешно». Он обратил внимание на рост товарооборота между странами – в прошлом году он составил более $7 млрд. «Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было», – сказал Путин Пашиняну. Президент добавил, что вопросы, касающиеся безопасности в регионе, в открытом режиме обсуждать не будут. «Но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности», – сказал Путин.

Пашинян был менее красноречив в открытой части. Он поблагодарил Путина «за теплый прием» и «прекрасную организацию» заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он напомнил, что последний раз они встречались в декабре 2023 г. Тогда тоже было заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Причем Пашинян предложил Путину перейти сразу к региональной тематике: «Конечно, экономический блок мы уже обсудили во время заседания совета. И сейчас надеюсь и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы». На этом открытая часть переговоров закончилась.

В итоге переговоры продлились чуть больше часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что некоторые сложности в отношениях с Арменией действительно возникают, но «у лидеров есть политическая воля это обсуждать». «Дождемся результатов [переговоров]. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть. Взаимная заинтересованность сторон есть. Потенциал двусторонних отношений есть. Поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», – сказал он в комментарии каналу «Россия-1».

Накануне поездки в Москву Пашинян в Ереване дал пресс-конференцию. Среди его заявлений было и то, что ни один пункт из трехстороннего азербайджано-армяно-российского заявления, подписанного в ноябре 2020 г. сейчас не действует. В том чисел и пункт о том, что в Нагорном Карабахе разблокируются все экономические и транспортные связи, а Армения гарантирует «безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». В апреле Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха.

Помощник российского президента Юрий Ушаков 6 мая напоминал журналистам о словах Пашиняна, что «отношения с Москвой переживают не лучшие времена». «В последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях. Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Что касается ОДКБ, то Армения де-факто заморозила свое участие. Хотя пока не отказывается от полного участия в этой организации. Но не участвует в учениях и собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ», – отмечал Ушаков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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