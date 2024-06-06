Экономические власти назвали главные задачи нового цикла

Что касается ЦБ, помимо ценовой стабильности у него есть три задачи, заявила Набиуллина. Во-первых, это развитие рынка капитала. «Без этого у нас только одна альтернатива – это увеличение роли государства, субсидий государства и так далее. А мы все знаем, что государство, при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов», – сказала она. Для роста инвестиций, в частности, нужны действенные меры для роста IPO – спрос инвесторов на них имеется, рассказала глава регулятора.