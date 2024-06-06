Экономические власти назвали главные задачи нового цикла

Экономические власти назвали главные задачи нового циклаВ центре внимания будут обеспечение финансового и технологического суверенитета и поддержка инвестиций
Экономические власти подвели итоги предыдущего экономического цикла и обозначили главные задачи, которые будут определять развитие России в ближайшие шесть лет. Об этом руководители администрации президента, экономического блока правительства и Центробанка поговорили на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на ПМЭФ-2024. Главным итогом прошлой шестилетки был назван рост самостоятельности и устойчивости экономики и финансовой системы. В планах на будущее – обеспечение финансового и технологического суверенитета и поддержка инвестиций.
Чего удалось достичь в предыдущем цикле
Важным результатом работы правительства последних лет стало взаимное доверие государства и бизнеса, считает министр экономического развития Максим Решетников. В частности, во время пандемии власти реализовали несколько очень масштабных программ массовой поддержки бизнеса, благодаря которым компании сохранили рабочие места, продолжили инвестиции и быстро восстановились. Другой важный момент – реформа контрольного взаимодействия, снизившая число проверок бизнеса. Несмотря на ослабление контроля со стороны государства, компании продолжили вести себя крайне ответственно, отметил министр.
Еще одно достижение прошедших шести лет – переход к формированию самостоятельной и независимой экономики. «Это значит все-таки больше опоры на собственные технологии, собственную финансовую систему и, главное, на собственные рынки», – пояснил Решетников.
Внутренние ресурсы российской экономики оказались больше, чем ожидалось, добавил он. Это позволило успешно преодолеть внешнее давление. «И все это нам удалось сделать, сохранив рыночный характер экономики, не допустив там ни перегибов в ценообразовании, ни каких-то там программ национализации. Мы по-прежнему развиваемся как частная экономика, основанная на предпринимательстве с частной собственностью, со свободным ценообразованием», – сказал министр.
Россия действительно научилась выходить из сложнейших ситуаций, подтвердил министр финансов Антон Силуанов. В этом, в частности, помогает бюджетное правило, которое создало фундамент для финансовой устойчивости страны. Среди достижений Минфина – более эффективное управление бюджетными деньгами. «Мы научились не только лучше тратить деньги, ресурсы, но и лучше собирать», – отметил Силуанов. Благодаря модернизации работы ФНС улучшилось администрирование налогов, а сама система стала более «дружественной» по отношению к налогоплательщикам. «Можно создать бизнес за один день, заплатить налоги за один клик», – отметил министр.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает главным успехом формирование макроэкономической стабильности. «У нас появился опыт жизни в условиях не очень высокой инфляции», – пояснила она. В 2018 г. Россия достигла показателя годового роста цен в 4% и около пяти лет поддерживала его на этом уровне, напомнила она. Ипотека тогда росла при рыночной ставке 8-9% без дорогостоящих общественных программ. Накопленная макроэкономическая стабильность помогла стране пережить время кризиса, и стала «основой, которую надо сохранять и не разрушать», – сказала Набиуллина.
ЦБ удалось создать и разветвленную систему инструментов по обеспечению финансовой стабильности, которая снижает влияние внешних шоков, отметила глава ЦБ. Фундаментом для этого было, например, программа массового оздоровления банковской сферы. Еще важный итог – появление класса розничных инвесторов. В 2018 г. их численность составляла 100 000 человек, а сейчас доросло до 3,8 млн, напомнила Набиуллина.
Замруководителя администрации президента (в прошлом – помощник Владимира Путина по экономике) Максим Орешкин видит главным успехом серьезные структурные изменения экономики, позволившие снизить бедность и неравенство. Внимание заслуживает и рост качества инфраструктуры – от социальной до транспортной, отметил он. Третье важное достижение – «большая опора на собственные силы и самодостаточность». Об этом говорит снижение доли импорта в структуре ВВП, внедрение технологических решений и активное развитие сельского хозяйства, считает Орешкин.
Новые задачи
Залогом дальнейшего развития экономики будет поддержка роста инвестиций в условиях более высоких ставок, роста налоговой нагрузки и издержек по тарифам естественных монополий, сказал Решетников. Вторая задача властей – выстроить систему управления технологическим развитием, «причем не только на уровне стратегии, но и на уровне конкретных инструментов». Для этого потребуется бюджетная поддержка, и налоговые льготы, и большой пакет других механизмов, считает министр. Третья задача – снижение дефицита кадров. Для этого необходима работа над ростом производительности и гибкостью рынка труда, а также максимальное использование преимуществ платформенной экономики. Последняя сама по себе является драйвером роста производительности в экономике, а потому нуждается в «очень разумном и аккуратном регулировании», констатировал Решетников.
Что касается ЦБ, помимо ценовой стабильности у него есть три задачи, заявила Набиуллина. Во-первых, это развитие рынка капитала. «Без этого у нас только одна альтернатива – это увеличение роли государства, субсидий государства и так далее. А мы все знаем, что государство, при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов», – сказала она. Для роста инвестиций, в частности, нужны действенные меры для роста IPO – спрос инвесторов на них имеется, рассказала глава регулятора.
Во-вторых, ЦБ должен обеспечить открытость экономики. «Мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов», – пояснила Набиуллина. Для этого нужно развивать независимую систему расчетов и платежей, сопряженность депозитарных систем других стран, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов. Это нужно делать как в двустороннем формате с конкретными государствами, так и в многостороннем – в рамках БРИКС и ЕврАзЭС. В-третьих, России важно удержать лидерство в технологическом развитии финансовой сферы, опираясь на собственные решения, заключила Набиуллина.
Создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных международных расчетов наряду с устойчивыми госфинансами действительно являются залогом успешного развития экономики, согласился Силуанов. На этих столпах строится финансовый суверенитет страны, отметил он. При этом важно, чтобы бюджет всегда «шел вместе» с ДКП, обеспечивал низкие ставки, снижение инфляции и рост доходов. Еще одна важная цель – справедливое перераспределение ресурсов, считает министр. Ее позволят добиться грядущие налоговые изменения. «Результаты всех этих преобразований мы должны показать, и они должны дать свой вклад в экономику и оказать поддержку людям», – подчеркнул Силуанов.
Суверенитет страны в разных его проявлениях – центральная задача властей, поддержал Орешкин. На экономическом уровне он в первую очередь важен в технологиях, кадрах и финансах.
Налоговая реформа
На ПМЭФ-2024 участники макроэкономической сессии много говорили о перспективе повышения налогов на бизнес – тогда был достигнут консенсус, что оно однозначно обернется ущербом экономике. Например, Орешкин выражал уверенность, что такое решение «просто контрпродуктивно» – от замедления экономики бюджет потеряет больше, чем выиграет от повышения сборов. С ним соглашался и глава Минэка. «Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес, очевидно, подорвет инвестиции, это будет прямой вычет из экономического роста», – отмечал Решетников.
За год взгляды спикеров на рост фискальной нагрузки существенно изменились. Предложенный Минфином рост налога на прибыль с 20 до 25% поможет структурным изменениям экономики и в сочетании с специальными вычетами простимулирует инвестиции, считают они.
«Просто налоги повысить действительно контрпродуктивно. Важно, у кого забираем и на что тратим. Это вопрос уже не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике», – сказал Орешкин. Кроме того, не стоит забывать, что собранные средства будут направляться на благо самих компаний – создавать инфраструктуру для взаимодействия с внешними рынками, улучшать качество подготовки кадров и решать другие проблемы, добавил он. «Поэтому это не просто повышение, это более сложная конструкция, которая даст положительный результат», – резюмировал замглавы администрации президента.
Если говорить о влиянии налоговых изменений на инвестиции, оно может оказаться позитивным, добавил Решетников. Для этого нужно правильно «донастроить» механизмы федерального и региональных инвестиционных налоговых вычетов. Для этого субъектам нужно дать «дополнительный ресурс», уточнил министр. Это позволит простимулировать экономический рост, потому что инвестиции пойдут в те отрасли, где они больше всего нужны, заключил он.
Очень важно, чтобы в результате донастройки налога на прибыль он не дестимулировал инвестиции, а наоборот, помогал их росту, добавила Набиуллина. На прошлогоднем ПМЭФ она называла рост сборов с бизнеса одним из двух неизбежных сценариев, и теперь ее позиция не изменилась. Надо либо повышать налоги, либо урезать расходы, говорила председатель ЦБ. При этом худший вариант – это пропорционально всем резать расходы, это не приведет к желаемым результатам, отмечала она.