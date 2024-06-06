Глава ФНС исключил возможность «легкого ухода» от налогов в России
Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия-24» на полях ПМЭФ.
«Мы понимаем, что даже при том, что где-то идет увеличение налоговой нагрузки, возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
По его словам, в этом вопросе ФНС чувствует себя уверенно. Егоров указал на развитие контроля за транзакциями и инструменты аналитики. Он напомнил, что когда-то служба проводила в год 300 000 проверок, но сейчас их число сократилось до 5400, поскольку такие «сложные инструменты» ФНС «уже и не очень-то нужны».
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в налоговый и бюджетный кодексы. В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб)., а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале июня усомнился, что после введения прогрессивного НДФЛ россияне станут уходить от налогов.