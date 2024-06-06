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Глава ФНС исключил возможность «легкого ухода» от налогов в России

Ведомости

Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия-24» на полях ПМЭФ.

«Мы понимаем, что даже при том, что где-то идет увеличение налоговой нагрузки, возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По его словам, в этом вопросе ФНС чувствует себя уверенно. Егоров указал на развитие контроля за транзакциями и инструменты аналитики. Он напомнил, что когда-то служба проводила в год 300 000 проверок, но сейчас их число сократилось до 5400, поскольку такие «сложные инструменты» ФНС «уже и не очень-то нужны».

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в налоговый и бюджетный кодексы. В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб)., а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале июня усомнился, что после введения прогрессивного НДФЛ россияне станут уходить от налогов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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