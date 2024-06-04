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Минфин ответил на предложение главы РСПП ограничить 18% ставку НДФЛ

Ведомости

Повышенная ставка НДФЛ на уровне 22% отвечает принципам справедливого налогообложения, это многолетний запрос общества, заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина РФ.

Сазанов таким образом прокомментировал предложение президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, который призвал уменьшить количество ставок прогрессивной шкалы НДФЛ и ограничить ее верхнюю планку уровнем 18%. Минфин же предлагает ввести пять ступеней в шкале ставок, самая высокая устанавливается для доходов свыше 50 млн руб. – 22%.

Предложенная правительством прогрессивная шкала предусматривает взвешенный подход к налогообложению доходов граждан с разным уровнем достатка, считает Сазанов. 

«Повышенный налог на богатых людей – многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%», – пояснил замминистра.

Он добавил, что по общемировым меркам предложенная ставка «не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами», а разработанные параметры позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами.

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Госдума может принять поправки уже в весеннюю сессию (закончится 5 августа).

В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Ставки изменятся для доходов от 2,4 млн руб. (200 000 руб. в месяц). Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается установить на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Минфин рассчитывает, что все изменения вступят в действие со следующего года, говорил глава ведомства Антон Силуанов.

В качестве альтернативы Шохин предложил три ставки: 13% при доходах до 5 млн руб., 15% при доходах от 5 млн до 50 млн руб. и 18% для доходов свыше этого. Такую школу он назвал «разумным компромиссом» для граждан, бизнеса и государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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