Минфин ответил на предложение главы РСПП ограничить 18% ставку НДФЛ
Повышенная ставка НДФЛ на уровне 22% отвечает принципам справедливого налогообложения, это многолетний запрос общества, заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина РФ.
Сазанов таким образом прокомментировал предложение президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, который призвал уменьшить количество ставок прогрессивной шкалы НДФЛ и ограничить ее верхнюю планку уровнем 18%. Минфин же предлагает ввести пять ступеней в шкале ставок, самая высокая устанавливается для доходов свыше 50 млн руб. – 22%.
Предложенная правительством прогрессивная шкала предусматривает взвешенный подход к налогообложению доходов граждан с разным уровнем достатка, считает Сазанов.
«Повышенный налог на богатых людей – многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%», – пояснил замминистра.
Он добавил, что по общемировым меркам предложенная ставка «не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами», а разработанные параметры позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами.
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Госдума может принять поправки уже в весеннюю сессию (закончится 5 августа).
В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Ставки изменятся для доходов от 2,4 млн руб. (200 000 руб. в месяц). Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается установить на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Минфин рассчитывает, что все изменения вступят в действие со следующего года, говорил глава ведомства Антон Силуанов.
В качестве альтернативы Шохин предложил три ставки: 13% при доходах до 5 млн руб., 15% при доходах от 5 млн до 50 млн руб. и 18% для доходов свыше этого. Такую школу он назвал «разумным компромиссом» для граждан, бизнеса и государства.